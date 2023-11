Emma, musica ed emozioni al Vox: "Mi piace l’energia dei club. Nessuna è più rock di me..."

Senza finzioni. Senza artifici. Senza maschere. Emma si è presentata così, con la sua grinta ma anche con le sue fragilità, a tutti i fans che l’hanno accolta festosamente venerdì sera al Vox di Nonantola, per il debutto del suo tour "Souvenir in da club" che la porterà in giro per i club di tutta Italia, a tu per tu con il pubblico, come in un dialogo ritrovato. Il suo concerto ha inanellato 23 brani che abbracciano 14 anni di un importante percorso artistico, affiancando i successi dei primi anni, "Amami", "Cercavo amore", "Dimentico tutto", a quelli più recenti, da "Mezzo mondo" alla hit estiva "Taxi sulla luna" con il rapper Tony Effe. "Avevo desiderio di tornare nei club, di ritrovare questa relazione diretta con il pubblico, di sentirli cantare a squarciagola le mie canzoni – ha confidato Emma –. Io arrivo dai club: quando ancora non ero famosa, ho cantato in tantissimi locali anche piccoli o piccolissimi. E so che l’energia che si trova qui non c’è da nessun’altra parte".

Sulle note di "Iniziamo dalla fine" (il più recente successo della cantante salentina), il concerto si apre con una scritta a caratteri cubitali sul videowall : "Non sono la migliore. Io sono Emma". È un’enunciazione, ma quasi uno stile di vita: "Significa che ognuno di noi ha la propria personalità, la propria vita, il proprio carattere e il proprio carisma", spiega Emma. "È un messaggio che voglio lanciare a tutti, ai ragazzi: non dovete essere per forza i migliori in tutto, dovete essere semplicemente voi stessi".

Ad accompagnare Emma la band composta da Federica Ferracuta (tastiere) Licio Enrico Fasano (basso), Donald Renda (batteria) e Rufio Raffaele Littorio (chitarra). Durante il concerto la cantante scatena tutta la sua energia rock, e anche punk ("Non c’è nessuno più rock di me", scherza con gli amici), sfodera la passione, scherza con i fans davanti al palco (alcuni sono arrivati anche da Milano e da Napoli per applaudirla alla ‘prima’). Si mostra decisa, tosta e forte, come nel suo stile, ma soprattutto sincera. E non nasconde anche le sue debolezze, i suoi desideri, i suoi rimpianti. Lancia un messaggio contro le guerre ("Cessate il fuoco") e si commuove pensando al papà scomparso lo scorso anno, a cui dedica "Intervallo". Verso la fine del concerto si tuffa anche sul pubblico che la porta in trionfo: "È il mio primo stage diving: avevo voglia di farlo – dice -. Sapevo che i ragazzi mi avrebbero sostenuta: addirittura, piano piano, mi hanno riaccompagnata sul palco"

Stanca ma felicissima, e soprattutto sollevata, al termine del concerto Emma ha salutato gli amici riuniti al Vox per il debutto. E ha brindato con tutti a questo tour che proseguirà già oggi a Roma, poi a Padova, Milano, Torino, Pozzuoli, Modugno (Bari) e Firenze. "Qui sono io, non sono nessun altro, sono Emma. In questi club, come il Vox, sono passati personaggi famosissimi e si è scritta la storia. E io – conclude – voglio restare nella storia".