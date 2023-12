Emma Verucchi di Montecenere compie 104 anni

Emma Verucchi, della frazione Montecenere, è la cittadina più anziana del comune di Lama Mocogno. Il 4 dicembre scorso ha compiuto 104 anni, che non dimostra. Lucidissima, circondata da figli e nipoti, domenica scorsa ha accolto il sindaco Giovanni Battista Pasini che le ha consegnato una pergamena e un omaggio floreale da parte di tutti i concittadini. Nata il 4 dicembre 1919 nel comune di Pavullo e vissuta per gran parte della vita a Montecenere di Lama Mocogno, la signora Emma partecipa regolarmente alla santa messa domenicale e non intende rinunciare alla sua grande passione: la raccolta dei funghi. Davanti al sindaco, noncurante delle perplessità dei famigliari, ha espresso la volontà di "andare a funghi" quanto prima, per non perdere l’abitudine.

w. b.