Emodinamica di Baggiovara. Due nuovi angiografi in reparto: "Meno radiazioni per i pazienti"

Due nuovi angiografi di ultima generazione sono stati installati nei giorni scorsi nell’Emodinamica dell’ospedale di Baggiovara al secondo piano, ascensore 8. Si tratta di angiografi di ultima generazione per applicazioni cliniche orientate alla cardiologia interventistica e vascolare periferica. Il primo angiografo, installato a giugno, è già in funzione, il secondo è stato installato in questi giorni e, terminati i collaudi, sarà in funzione nelle prossime settimane.

"Queste due nuove apparecchiature – commenta il direttore generale dell’Aou Luca Baldino – rafforzano la dotazione tecnologica dell’Emodinamica della nostra Azienda che ha da poco inaugurato nuovi angiografi anche al Policlinico. Grazie a questo investimento i cittadini hanno a disposizione la miglior tecnologia possibile a beneficio di tutti".

"Gestire i fondi del Pnrr è un’opportunità – ha detto l’assessora alla Sanita Francesca Maletti – ma nel contempo, anche una grande responsabilità: bisogna agire per la cittadinanza, per offrire al territorio la possibilità di avanzare e aggiornarsi. Questo investimento per l’Emodinamica di Baggiovara è una dimostrazione tangibile di come i fondi del Pnrr possano far crescere la sanità modenese, rafforzando le strutture e migliorando il livello delle cure in continuità con il percorso di innovazione e sostenibilità dell’assistenza sanitaria territoriale".

I due angiografi digitali hanno sostituito tecnologie obsolete con modelli tecnologicamente avanzati, al fine di migliorare la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria e la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l’erogazione di servizi di alta qualità.

"I sistemi – spiega Marco Martignon, responsabile unico del progetto del servizio unico ingegneria clinica – sono stati acquisiti mediante gara centralizzata regionale. Si tratta di angiografi di ultima generazione per applicazioni cliniche orientate alla cardiologia interventistica e vascolare periferica".

La nuova strumentazione supporterà sensibilmente l’attività della sala emodinamica che, nel 2024, è stata utilizzata per l’esecuzione di 2400 coronarografie e 1400 angioplastiche coronariche in pazienti acuti e cronici. L’Emodinamica dell’Ospedale Civile è punto di riferimento per la provincia di Modena per la gestione dell’infarto acuto. La Cardiologia dell’Ospedale Civile annualmente effettua 2000 ricoveri e 15.000 accessi ambulatoriali.

"La collaborazione con i colleghi cardiologi emodinamisti– conclude il prof. Roberto Silingardi – dura da oltre 10 anni; utilizziamo, unici in Italia, grazie alla collaborazione dei tecnici, degli infermieri e dei coordinatori della sala di emodinamica l’apparecchiatura angiografica indispensabile per effettuare procedure di angioplastica vascolare dei vasi periferici degli arti e delle carotidi. Vengono effettuate circa 400 procedure l’anno e grazie a questa nuova dotazione tecnologica abbiamo la possibilità di implementare le tecniche chirurgiche meno invasive per i pazienti. Queste procedure chirurgiche vascolari effettuate in sala emodinamica permettono inoltre di utilizzare al meglio la sala operatoria ibrida dedicata a interventi più complessi, in particolare dell’aorta".