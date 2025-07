Emozioni e visioni ’A Mare’. E il cinema di Pignatelli incontra i sogni Alfarano

Domani alle 18, negli spazi del complesso ex chiesa San Paolo di via Selmi 67, si inaugura una mostra bipersonale di Daniela Alfarano, artista modenese dal curriculum internazionale, affiancata dall’art film ’A Mare’ del pluripremiato regista Daniele Pignatelli. L’iniziativa è promossa con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Modena e curata da Francesca Baboni e Stefano Taddei. All’inaugurazione saranno presenti gli artisti e i curatori. Il titolo dell’esposizione gioca sul doppio significato del mare come presenza fisica e come generatore di emozioni e memorie, evocandone la forza simbolica e poetica. Cuore del progetto è un’installazione immersiva composta da 120 ’mari’, opere che invadono lo spazio espositivo accompagnate dal sottofondo sonoro del film, che ne amplifica l’atmosfera evocativa.

La serie ’Nel puro vero’ di Daniela Alfarano presenta intensi disegni a grafite su carta, in bianco e nero, alcuni già esposti in importanti collezioni, altri realizzati appositamente per questa occasione. Le opere, di formati differenti, raffigurano la distesa marina senza mai includere il cielo: solo il nero attraversato dalla luce. Un’immagine ossessiva e potente che l’artista porta con sé fin dall’infanzia e che ha interiorizzato, restituendola su carta quasi a occhi chiusi, seguendo il filo onirico dei pensieri. Ogni mare è un frammento del suo vissuto – bambina, donna, madre – e si fonde in una visione unica, scandita dal ritmo delle onde, dal silenzio e dal rumore, dal mistero di ciò che si cela sotto la superficie: la vita e la morte.

Il film ’A Mare’ di Daniele Pignatelli, realizzato in pellicola super 16mm con la direzione della fotografia di Alessandro Feira Chios, è un’opera aperta e mutevole. Una volta avviata l’installazione, ogni proiezione genera combinazioni sempre diverse tra immagini e sound design – curato nei Sing Sing Studio da Francesco Vitaloni – creando un’esperienza irripetibile, simile all’imprevedibilità della natura.

Per l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi "con ‘A Mare’ prosegue il percorso espositivo di uno spazio speciale della nostra città: il complesso San Paolo, che si conferma luogo ideale per sperimentazioni contemporanee e dialoghi tra le arti. L’allestimento di Daniela Alfarano e il film di Daniele Pignatelli si inseriscono in una stagione in cui il linguaggio artistico diventa occasione di immersione sensoriale e riflessione interiore. È un viaggio che unisce mare e memoria, corpo e paesaggio, disegno e cinema".

La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica, con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 20. Chiusura estiva dall’11 al 27 agosto. Il calendario prevede anche un evento speciale: domenica 7 settembre alle 20, è in programma una performance letterario-musicale con le canzoni della cantautrice modenese Manuela Pellegatta e un racconto originale di Nicoletta Giberti. Una serata di parole, musiche e emozioni scritte appositamente per ’A mare’ e i 120 mari di Alfarano, che anticipa il Festival della Fiaba 2025, dedicato al tema dell’incanto d’amore.