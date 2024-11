Emozioni provenzali allo Storchi grazie al vignolese Di Sarno

Emozioni provenzali lunedì sera al teatro Storchi di Modena, con il vignolese Giuseppe Di Sarno (nella foto assieme alle artiste protagoniste) che ha organizzato in forma del tutto gratuita, con il supporto del gruppo di zona dei private banker di Sanpaolo Invest, una tappa in città per lo spettacolo di danza "Sonal", che vede alla coreografia Giorgia Di Sarno e Juliette Metairie, in collaborazione con Jeanne Zerwetz. "È stata una grande emozione – ha spiegato Di Sarno – vedere il teatro gremito e il pubblico applaudire per questa grande performance artistica, che dà luce a momenti di comunione e di discussione".