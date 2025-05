Emporio solidale Eko. Oltre mille famiglie aiutate

Cresce il bisogno di assistenza alle famiglie in difficoltà anche nel territorio dell’Unione dei comuni Terre di Castelli. Lo certifica il bilancio dell’emporio solidale Eko, presso il quale le famiglie autorizzate dai servizi sociali possono approvvigionarsi gratuitamente di generi alimentari e di prima necessità.

"Nelle 201 giornate di apertura dell’Emporio Eko durante 2024 (148 erano state giornate nel 2023) – spiega il presidente Eugenio Garavini, eletto in questo incarico proprio in occasione del rinnovo del consiglio direttivo – i 68 volontari di Ekonvoi (l’associazione che gestisce l’emporio Eko, ndr) hanno accolto per la spesa 1156 beneficiari (erano stati 994 nel 2023) in difficoltà economica, segnalati dai servizi sociali dell’Unione Terre di Castelli. Ma il dato eclatante è quello riferito alle quantità di prodotti resi disponibili nel market, dove oltre 385.000 "pezzi" (confezioni di pasta, brick di latte, vaschette di salume, etc.) arrivano dal recupero delle eccedenze presso qualificate aziende alimentari, grazie alla rete di relazioni dei volontari, dal cospicuo supporto del Banco Alimentare e del Fead (aiuti europei), nonché dalle raccolte alimentari organizzate periodicamente da Ekonvoi presso i supermercati del territorio.

A questi numeri già rilevanti di per sé, si sommano i prodotti "freschi" (ortofrutta e prodotti da forno) non più standard per la vendita, che vengono ritirati giornalmente dai supermercati per una complessiva fornitura che nel 2024 ha superato i 35.000 prodotti. Questi freschi vengono poi selezionati in emporio e messi a scaffale. La disponibilità dell’offerta si è ampliata nel tempo con articoli per la scuola per i figli dei beneficiari e di prodotti per l’igiene personale. Insomma, un vero e proprio market, gestito solo da volontari, dove le persone con il carrello passano nelle corsie per la spesa e alla cassa pagano con punti e non con denaro.

Ma l’impegno di Ekonvoi – ricorda Garavini - nel 2024 non si è fermato all’Emporio. L’impegno dell’associazione si è indirizzato verso iniziative culturali e divulgative con il coinvolgimento delle scuole: oltre 1000 studenti del Levi hanno partecipato alla proiezione del film "Non morirò di fame" e altre scuole hanno visitato l’Emporio".

Oltre al presidente Garavini, il nuovo consiglio direttivo di Ekonvoi 2025 – 2027 è formato Giovanna Lenzi (vicepresidente) e dai consiglieri Massimo Beccaro, Gabriella Oca e Raffaella Perfetti.

Marco Pederzoli