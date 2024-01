"Emulatore di Fleximan ancora in azione"

Aumentano in città gli episodi di emulazione di Fleximan, nome con cui viene identificato il presunto soggetto che negli ultimi mesi è salito alla ribalta delle cronache nazionali tagliando di netto le colonnine degli autovelox, di solito con l’utilizzo di un flessibile. Dopo lo speed check di via Cavata, totalmente divelto nella notte tra venerdì e sabato, ieri a essere stato preso di mira è stato il velox di via Cattani. Ignoti hanno, infatti, vandalizzato con della vernice bianca la colonnina arancione che contiene periodicamente il rilevatore di velocità. Sembra quindi moltiplicarsi anche a Carpi l’emulazione di Fleximan, come sta accadendo in altre parti d’Italia. "Con il recente atto vandalico nei confronti di un porta autovelox – interviene sul punto il sindaco Alberto Bellelli - è fondamentale ribadire che tali dispositivi non sono soltanto strumenti di monitoraggio della velocità, ma rivestono un ruolo cruciale come deterrente per limitare la velocità sulle principali vie di circolazione. È ampiamente noto che incidenti gravi spesso derivano dall’eccessiva velocità, pertanto la loro presenza mira a garantire la sicurezza stradale". "L’escalation di atti dannosi a tali dispositivi non può essere ignorata – prosegue il primo cittadino –. È importante sottolineare che tali comportamenti sono perseguibili penalmente, e non sono solo bravate. Va notato che la riparazione di tali strumentazioni comporta una spesa, che a sua volta impiega risorse provenienti dalla fiscalità generale". Con riferimento anche all’episodio di via Cavata, in cui la colonnina arancione, vuota, è stata letteralmente sradicata, Bellelli sottolinea come "attualmente, la Polizia locale è impegnata nell’identificare i responsabili, che dovranno risarcire i danni causati".

Maria Silvia Cabri