’En Plein Air’, altri appuntamenti

Prosegue "Spilamberto En Plein Air", un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale. Domani alle 19, nella sede del Centro Studi Discontinuo, incontro dal titolo: "Bistrot Letterario". Sabato alle 15, con ritrovo in piazzale Rangoni, seconda edizione di "Corrilamberto". Sempre sabato alle 16,30, al centro Studi Discontinuo l’evento "Il mio spazio nel mondo – laboratori creativi", per bimbi 4-6 anni, mentre sempre alle 16,30 nella chiesa Beata Vergine del Carmine "La via dei pellegrini: storie e strade che attraversano Spilamberto".