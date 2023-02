Encefalite, la vittoria di Alessia Un film racconta la speranza "Così ho sconfitto la malattia"

di Sofia Berselli

Oggi è la giornata mondiale dell’encefalite autoimmune, una patologia caratterizzata dall’infiammazione del cervello.

Per sensibilizzare sulla questione, è stato realizzato un cortometraggio da Francesco Zarzana, intitolato ’Il buio e la luce’, dove viene raccontata la storia di Alessia Bellino, una giovane donna modenese colpita da encefalite, che nel 2021 ha scritto un libro autobiografico intitolato ’Dalla corsia alla corsa’. "Era il 2015, avevo dei sintomi influenzali e comportamentali strani, fra cui un perenne mal di testa, insonnia e febbre – racconta Alessia – finché un giorno non ebbi un attacco epilettico abbastanza forte". Inizia così la storia di Alessia, immediatamente ricoverata all’ospedale di Baggiovara dove ha trascorso oltre tre mesi della sua vita. "L’encefalite, purtroppo, è una malattia poco conosciuta, di cui non si sente parlare molto. Rientra tra le malattie rare – continua – per cui spesso è difficile da riconoscere. È importante individuare tempestivamente la malattia per agire il prima possibile, così da velocizzare i tempi di recupero e salvare delle vite, perché purtroppo c’è ancora una percentuale di mortalità".

Alessia ricorda il momento in cui il regista Francesco Zarzana le ha parlato dell’idea di voler realizzare un cortometraggio che raccontasse la sua malattia e il processo di guarigione con estremo entusiasmo: "Sono felice che grazie al mio libro la mia storia possa essere letta, ma lo sono ancora di più ora che diventerà un cortometraggio, perché significa rendere il contenuto e il messaggio della storia più comprensibile, visibile e condivisibile in modo universale".

Il professor Stefano Meletti, che rientra fra l’equipe di dottori che ha curato la guarigione di Alessia, commenta: "Il suo caso è stato difficile ma non è stato il primo che abbiamo trattato con questa forma di encefalite. Eravamo già abbastanza preparati rispetto ai primi pazienti che abbiamo curato alcuni anni prima". La patologia di Alessia "è stata riconosciuta velocemente – prosegue Meletti – per cui il suo recupero è stato completo". Entusiasta anche il regista del cortometraggio, Francesco Zarzana: "Il cortometraggio vuole portare un messaggio positivo: la guarigione dalla malattia. Ha una versione italiana, con la voce fuori campo di Alessia, una versione inglese e una francese".

Realizzare un cortometraggio "è molto difficile – sostiene Zarzana – perché in pochissimo tempo bisogna lanciare un messaggio che dev’essere recepito dal pubblico". Il corto è stato girato quasi interamente nell’ospedale di Baggiovara. "La scena più difficile da registrare – rivela – è stata quella delle convulsioni. L’attrice, però, si era preparata così bene che l’abbiamo girata solo una volta e mezza".