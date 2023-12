Encomio per Cristiano Montanari: "Bloccò l’aggressione a un minore"

Un encomio per l’assistente capo della polizia locale Cristiano Montanari, ricevuto in Municipio dalla Giunta. Montanari, lo scorso 4 novembre in via Radici in Monte, riuscì a interrompere un’aggressione da parte di un gruppo di giovani armati di chiave inglese ai danni di un 15enne. "Il sindaco – si legge nella pergamena - conferisce all’assistente capo Cristiano Montanari un encomio, perché con particolare intuizione e capacità investigativa, interveniva in soccorso di un minore vittima di aggressione perpetrata da un gruppo di adolescenti, interrompendo le violenze ed assicurando alla giustizia gli autori del reato".