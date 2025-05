Endometriosi, esperti a confronto

I massimi esperti dell’Endometriosi si riuniscono oggi all’Hotel Raffaello per un convegno organizzato dall’Ostetricia e Ginecologia dell’Aou. I direttori sono Antonio La Marca e Carlo Alboni. "Questo meeting – spiegano – è unico nel suo genere. Si propone di approfondire l’impatto dell’endometriosi sulla salute riproduttiva e ostetrica delle pazienti, con particolare attenzione alla gestione clinica delle donne affette da questa patologia complessa. Il focus sarà sulla gestione ambulatoriale, il rischio clinico e le strategie terapeutiche, esplorando nuove frontiere nella diagnosi precoce e nella personalizzazione dei trattamenti. Verrà analizzato il management in sala parto per le pazienti con endometriosi, considerandone le implicazioni ostetriche e ginecologiche, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle donne".