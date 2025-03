Energia, ceramica delusa: "Bollette fuori misura"

Esprime forte preoccupazione Confindustria Ceramica relativamente al decreto energia licenziato dal Governo. Nessuna presa di posizione ufficiale da parte dell’associazione che raggruppa i produttori italiani di ceramica, sanitari e laterizi, ma un’informativa, trasmessa agli associati, i cui toni non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Nel senso che se il settore, già ‘prigioniero’ di una congiuntura di mercato non felicissima, con cali della produzione del 2% e del fatturato del 5%, si aspettava maggiore attenzione riguardo a costi energetici che continuano a crescere. Invece, si legge sull’informativa partita ieri dalla sede dell’associazione di via Monte Santo, "l’atteso decreto legge con le misure di contrasto al rincaro dei prezzi energetici non contiene nessuna misura di diretto interesse per il settore ceramico". Che oggi, giusto per dare un’idea, paga l’energia circa 50 euro al megawattora contro i poco più di 25 di un anno fa, con le ripercussioni del caso sui costi di produzione e sulla competitività di un settore che sconta svantaggi importanti rispetto a competitor esteri.

Sul tema si erano già spesi, a più riprese, tanto il Presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi quanto il presidente della commissione Energia dell’associazione, ovvero il presidente di Casalgrande Padana Franco Manfredini e il neopresidente del Cet, e Ceo di Italcer Group, Graziano Verdi, ma i loro allarmi non hanno trovato, evidentemente, ‘sponda’ nelle decisioni del Governo. Il provvedimento, scrive ancora Confindustria Ceramica, vale circa 3 miliardi di euro, 1,6 dei quali destinati alle famiglie e il resto alle imprese, ma la misura adottata in termini di riduzione di oneri di sistema "non comporta riduzioni significative per la quasi totalità delle nostre aziende" e non incide, sul comparto della ceramica, nemmeno quanto stanziato (600 milioni di euro) a compensazione dei costi degli Ets attraverso un fondo cui le imprese ceramiche non può tuttavia attingere a causa dei ‘paletti’ posti a suo tempo dalla legislazione UE nei confronti dei settori energivori, di cui la ceramica fa parte.

Traspare evidente delusione, da parte dell’associazione, che si dice pronta a fare presente, nelle sedi opportune, "la penalizzazione che deriva da questa mancanza di interventi a danno delle nostre imprese nell’attuale difficile contesto" e auspica "che le nostre istanze possano trovare attenzione in vista di un secondo decreto già annunciato dal Governo per il mese di marzo".

Stefano Fogliani