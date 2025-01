Energica, la parabola di un’azienda unica al mondo

Soliera- Modena molte volte sorpassa, altre volte deve pinzare sul freno davanti e scalare una marcia. Come Energica Motor Company a Limidi di Soliera, l’azienda di moto elettriche ad altre prestazioni, fondata nel 2014 dall’Ingegner Livia Cevolini, una delle prime donne Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics) della nostra Provincia. Energica Motor Company apre dieci anni come costola del gruppo Crp che si occupa di nuove tecnologie, processi e materiali per i team di F1. Avendo a disposizione conoscenze e risorse umane di alto livello lancia il primo modello di moto elettrica ad elevate prestazioni, la supersportiva Ego, seguito nel 2015 dalla hypernaked Eva. Nel 2016 Energica si quota al listino Aim della Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, entrano soci americani e l’anno dopo presenta il terzo modello, la naked dal gusto classico EsseEsse9. Questa moto sembra essere in grado di sconfiggere il grande tabù dei mezzi elettrici: l’autonomia. Dichiara 420 Km in ambito cittadino, 246 di autonomia combinata tra città e autostrada e 198 Km nella guida extraurbana. Accelera da 0 a 100 Km all’ora in 3 secondi, e si guida ’on-off’, nel gergo di noi motociclisti, cioè con la piena potenza sempre disponibile. A quel punto la scalata verso il successo sembra compiuta. Nel 2018 l’iniziativa politica è tesa verso il green deal e la decarbonizzazione come soluzione ai mali del mondo. Succede anche nelle competizioni, anche se nelle due ruote la resistenza di valvole e pistoni è maggiore. La spagnola Dorna che organizza il motomondiale, affida ad Energica la fornitura in esclusiva delle moto per la prima edizione della Coppa del mondo di moto elettriche, MotoE. Una commessa importantissima e soprattutto la certificazione che a Soliera si fabbricano le moto elettriche più belle e veloci del mondo. Ma la notte del 13 marzo 2019 compare un post che riceve migliaia di visualizzazioni: "Qui Jerez della Frontera, sta andando a fuoco il tendone dove sono custodite le 16 moto che domenica devono correre la prima prova del mondiale MotoE. Non riusciamo a capire cosa sia successo". La stagione si conclude regolarmente con 6 gare disputate e la vittoria del primo titolo di MotoE da parte di Matteo Ferrari del team Gresini. La collaborazione tra Dorna ed Energica continua negli anni tribolati del Covid19 fino al 21 ottobre 2021, quando un comunicato annuncia che Ducati Motor sarà fornitrice unica del mondiale MotoE. Da qui un lento declino. Che peccato. Stefano Bergonzini