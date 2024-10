"Energica, nessuno deve perdere il posto"

"L’amministrazione sta seguendo l’evolversi della situazione ed è interessata al destino sia dei lavoratori che dell’azienda. Ci batteremo con gli strumenti a nostra disposizione perché non venga meno nessuno posto di lavoro". Caterina Bagni, sindaca di Soliera interviene in merito alla vicenda della Energica Motor Company di Soliera, azienda con sede sul territorio, che progetta e produce moto elettriche, e che da mesi di trova in difficoltà finanziaria. Giovedì mattina, davanti ai cancelli dello stabilimento, i lavoratori hanno scioperato, insieme alla Fiom Cgil. Sul posto, per manifestare la propria vicinanza e solidarietà, si è recata anche la prima cittadina insieme al vice sindaco Angelo Bruno. "Siamo in costante contatto con la regione e con i sindacati – prosegue la sindaca Bagni -. Abbiamo condiviso l’apertura del tavolo in Regione, mercoledì prossimo, e io ovviamente sarò presente. Da parte nostra stiamo facendo tutto quello che è possibile fare". Come ha affermato il sindacato Fiom Cgil, "l’Energica Motor Company ha circa 50 addetti (ne aveva 149 nel 2023), ed è in difficoltà finanziaria ormai da mesi per scelte gestionali che hanno determinato un aumento rilevante dei costi non proporzionale alle possibilità di un’azienda giovane di rimanere in un settore caratterizzato da forte sviluppo e innovazione". "La crisi finanziaria – prosegue il sindacato - ha portato all’utilizzo di ammortizzatori sociali con il contratto di solidarietà che negli ultimi mesi è stato a pagamento diretto dell’Inps. Questa situazione ha determinato problemi importanti per i lavoratori, con retribuzioni molto ridotte e ormai da mesi in attesa del pagamento della cassa integrazione". Il tavolo in Regione, con anche la proprietà, è stato fissato per mercoledì, "al fine di per approfondire le ragioni della crisi e l’eventuale via d’uscita. Occorre individuare le possibilità di rilancio di questa importante e innovativa esperienza industriale. In caso contrario – affermano i sindacati - la Fiom Cgil e i lavoratori non potranno evitare ulteriori iniziative di lotta". Fa riferimento ad un "contratto di solidarietà, che è stato concordato con i lavoratori e le rappresentanze sindacali" Livia Cevolini CEO Energica, specificando che "il comparto automotive sta vivendo una flessione importante che è sotto gli occhi di tutti. Il nostro commitment verso i dipendenti e il nostro mercato rimane invariato".

Maria Silvia Cabri