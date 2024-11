Energica, sì del ministero alla cassa integrazione

Cassa integrazione straordinaria, con validità retroattiva e fino al 31 dicembre, per i 37 lavoratori rimasti in ‘Energica Motor Company’ di Soliera, sotto procedura di liquidazione giudiziale dal 22 ottobre. È quanto è stato stabilito ieri mattina a seguito dell’esame congiunto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’apertura della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività. Il Ministero del lavoro ha quindi dichiarato concluso con esito positivo l’esame congiunto e una volta trasmesso il verbale alla Direzione generale, potrà essere autorizzato come auspicato dalla Fiom Cgil, e avrà validità retroattiva e durata sino alla fine dell’anno, limite temporale disposto in base alla capienza annuale del Fondo nazionale. "Esprimiamo la nostra soddisfazione – affermano i sindacalisti della Fiom Cgil – per l’esito positivo in merito alle richiesta dell’ammortizzatore sociale e al tempo stesso però auspichiamo un rapido rifinanziamento del Fondo nazionale che consenta la prosecuzione della cassa integrazione anche per il 2025". Inoltre, durante l’incontro, la Fiom Cgil ha espresso preoccupazione per le tempistiche di reindustrializzazione del sito, ha chiesto al liquidatore fallimentare di "velocizzare l’azione di ricerca di eventuali acquirenti per non disperdere le professionalità presenti in azienda e che si renderanno necessarie per la ripartenza produttiva". Sul punto interviene anche Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico, green economy, lavoro: "È stata firmata la cassa integrazione fino al 31 dicembre, ma abbiamo motivo di pensare che con la nuova legge di stabilità il Fondo per finanziare tutte le cigs già in essere verrà ripristinato, altrimenti nel Paese ci sarebbe un impatto sociale insostenibile. Appena ne avremo la certezza, dunque, chiederemo la continuità dell’ammortizzatore per il 2025".

"Mi ha fatto piacere sentire che il curatore sta procedendo spedito e ha già attivato i tecnici per fare le perizie, le valutazioni dei brevetti, la valutazione del marchio - prosegue Colla -. Condizioni fondamentali per arrivare a una manifestazione di interesse nel più breve tempo possibile. Continueremo a discutere con la procedura al fine di una collocazione in tempi brevi, meglio ancora se ci fossero le condizioni per arrivare a un’operazione entro il 31 dicembre. Se invece il curatore dovesse aver bisogno di più tempo, ci sono tutte le condizioni per governare l’impatto sociale. Ma ho motivo di pensare che nella Motor Valley ci possano essere soggetti interessati e stiamo già lavorando in tale direzione".

Maria Silvia Cabri