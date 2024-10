"Energica, sono ore cruciali. Si attende l’ok del giudice"

"E’ urgente velocizzare il più possibile, non si deve perdere altro tempo prezioso". Sono perentori i sindacalisti della Fiom Cgil Carpi, Leo Puca e Manuele Pelatti, che stanno seguendo da vicino la situazione di ‘Energica Motor Company’, l’azienda di Soliera che progetta e produce moto elettriche, dichiarata fallita dopo che da qualche tempo era in forte crisi finanziaria. Ieri pomeriggio, nella sede della società, il curatore fallimentare ha incontrato i 45 lavoratori e i sindacalisti, per informarli sulla procedura in corso di liquidazione giudiziale. "Il curatore – spiegano Puca e Pelatti - ha confermato che i lavoratori sono sospesi senza retribuzione, essendo scaduta martedì la solidarietà di cui godevano da gennaio affermato scorso. Ma ha anche affermato che è in attesa di ricevere da parte del giudice l’autorizzazione ad accedere ad un’integrazione salariale. Condizione questa – sottolineano – per potere ufficialmente presentate alla regione la richiesta della convocazione del tavolo di salvaguardia, e, coinvolgendo il ministero, accedere poi all’ammortizzatore adeguato, ossia la cassa integrazione per cessazione di attività". La Fiom Cgil ha infatti già richiesto il tavolo in Regione per attivare l’ammortizzatore sociale, e attende solo di poter formalizzare la domanda. "Sollecitato dalle nostre domande – proseguono dalla Fiom Cgil – il curatore fallimentare ha ribadito che il suo compito è la conservazione del valore aziendale. Noi abbiamo con forza evidenziato che il patrimonio principale è rappresentato dalla professionalità dei lavoratori in forza, tutti profili specializzati. Anche per questo auspichiamo e non ci stanchiamo di farlo, che i tempi per la procedura siano veloci proprio per evitare la dispersione di ulteriori professionalità, un potenziale ‘esodo’ altrove dei lavoratori, e l’individuazione in tempi brevi di investitori per la reindustrializzazione del sito, sempre a Soliera, per non disperdere nulla e nessuno". Lo stesso assessore regionale Vincenzo Colla ha ribadito la vicinanza della Regione: "Collaboreremo con la procedura e le organizzazioni sindacali al fine di trovare e verificare ipotesi di continuità industriale e occupazionale, avendo l’azienda un patrimonio tecnologico e di prodotto".

Maria Silvia Cabri