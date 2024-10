"Energica, subito il tavolo di salvaguardia"

È stato nominato il curatore fallimentare che si occuperà della liquidazione giudiziale di Energica a Soliera. Leo Puca della Fiom Cgil ha subito comunicato la notizia alla Regione, perché, a questo punto, esistono i presupposti per convocare il tavolo di salvaguardia per tutelare i 45 lavoratori e attivare, quindi,la cassa integrazione per cessazione di attività. "Da ieri è scaduto il contratto di solidarietà – spiega Puca – che era in vigore da inizio gennaio ad oggi. I lavoratori non hanno più ammortizzatori sociali". Quindi Puca ha avvisato l’azienda che oggi saranno tutti lavorare. Ancora il sindacalista: "Si attende di sapere chi è il curatore e cosa intende fare. Gli scenari potrebbero essere due: in primis, il fermo totale dell’azienda; in secondo luogo, disporre di continuare a svolgere qualche attività al fine di una migliore soddisfazione del credito". La storia di Energica Motor Company’ è quella di un’azienda di grande livello tecnologico stritolata dalla crisi. L’azienda di Soliera che progetta e produce moto elettriche si è avviata verso fallimento. È accaduto nelle settimane scorse nonostante i 45 dipendenti e il sindacato Fiom Cgil ci abbiano sperato fino all’ultimo. A decretare la parola fine, la decisione del Consiglio di amministrazione dell’impresa (la maggioranza delle quote, il 75% è detenuta dal Fondo americano Ideanomics) che ha comunicato l’intenzione di accedere alla liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. CCII. Così la proprietà: "Nonostante gli sforzi diretti da parte della dirigenza e la ricerca da parte degli stessi di ulteriori nuovi investitori, il management ha dovuto purtroppo riscontrare che la liquidazione giudiziale rappresenta un atto dovuto che consentirà la distribuzione degli attivi liquidatori ai creditori".

Maria Silvia Cabri