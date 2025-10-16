"Energie e dazi, le spine della ceramica"

La complessità del contesto in cui si muove il distretto ceramico è nota. I costi energetici, la contrazione della domanda, i dazi, la concorrenza indiana si aggiungono all’insostenibilità dei costi degli Ets.

"Un risiko da affrontare con un nuovo strumento, ovvero la partecipazione dei lavoratori nelle imprese", secondo Massimo Muratori, segretario di Femca Cisl Emilia Centrale, che propone un pacchetto di misure riformiste. "Parliamo di problemi che non vanno vissuti come fossero delle imprese, ma – aggiunge Muratori – devono essere un’ossessione anche per il sindacato".

La ceramica italiana paga l’energia elettrica il 64% in più rispetto ai concorrenti spagnoli e il 44% in più dei francesi, mentre sul gas il gap con la Spagna è del 12%. Poi ci sono i dazi USA, "che secondo – aggiunge Muratori – potrebbero causare perdite pari a 52 milioni ad un settore per cui il mercato statunitense vale circa il 10% dell’export totale, ed anche la crisi del mercato edilizio tedesco, dove i permessi di costruire sono ai minimi dal 2010, è un fattore di criticità".

Finita qui? No: sul ‘risiko’ di Muratori c’è anche l’India, "la cui produzione arriva in Europa a prezzi stracciati, fuori dagli standard ambientali e salariali UE", proprio mentre i produttori di casa nostra, alle prese con gli extracosti energetici e con il sistema Ets che drena risorse, si trovano costretti a ridurre gli investimenti, che nel 2024 si sono contratti di quasi il 20%. "Nell’era dell’AI e della transizione energetica è l’ultima cosa da fare", dice Muratori, che evidenzia la necessità di "spingere sulla partecipazione dei lavoratori attraverso forme innovative". Tra queste "l’ early warning, con consultazioni rapide su mercati, ordini e scelte che impattano su occupazione e orari, la partecipazione gestionale, da applicare in particolare sull’energia, con presenza tecnica dei lavoratori negli organi societari e i comitati paritetici di miglioramento, dedicati a processi, qualità, turni e logistica". Tutti strumenti previsti dalla legge 76/2025 che disciplina la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. "Non è tempo delle barricate, ma della collaborazione. Capitale e lavoro devono agire insieme, fuori dagli schemi, perché fuori dal comune sono i problemi che abbiamo davanti. Serve un salto di qualità, e Femca Cisl è pronta".

Impegno recepito dai lavoratori, "come dimostra – conclude Muratori – il risultato raggiunto in Florim, una delle aziende top del distretto, da Femca diventata, dopo dieci anni, il primo sindacato: quando si parla la lingua del cambiamento e dell’innovazione positiva il mondo del lavoro risponde".

r.m.