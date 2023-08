Ennesima aggressione Colpisce un ragazzino per rapinargli la catenina d’oro

di Valentina Reggiani

L’aveva preso di mira ma, a quanto pare, era solito aggirarsi nella zona provocando i coetanei e molestandoli. Spesso scagliava bicchieri contro i ragazzini, li spintonava, li insultava con l’intento probabilmente di prevaricare il gruppo, di darsi importanza. Fino a che, seppur incensurato, non è arrivato addirittura a picchiare brutalmente un 17enne, colpendolo anche con un ombrello per poi rapinarlo della catenina in oro. Il tema delle aggregazioni violente tra minorenni è da tempo all’attenzione delle forze dell’ordine: delle cosiddette baby gang si è parlato pure in occasione dell’incontro in prefettura con il ministro dell’Interno Piantedosi.

Ma la violenza che caratterizza le nuove generazioni non può non far riflettere poiché è indubbio che rappresenti un vero e proprio allarme sociale confermato anche dalle autorità sanitarie che sono impegnate su questo fronte da mesi.

Tornando all’episodio in questione, gli agenti della squadra mobile di Modena, diretti da Mario Paternoster, dopo delicate indagini hanno arrestato il responsabile dell’aggressione ai danni del minore. Si tratta di un marocchino appena 18enne, noto nella zona – l’episodio è avvenuto in via Carlo Alberto dalla Chiesa – per il temperamento violento. L’ordinanza degli arresti domiciliari nei confronti del giovane straniero è stata eseguita il due agosto. Le accuse, nei suoi confronti, sono quelle di rapina pluriaggravata ai danni di minore.

I fatti risalgono allo scorso 13 giugno, quando gli agenti della volante sono intervenuti in via Dalla Chiesa dove era stata segnalata la presenza di un minore – la vittima appunto - con il capo sanguinante.

Il 17enne aveva quindi riferito ai poliziotti di essere stato rapinato e picchiato da un giovane, a lui noto, il quale gli aveva sottratto una catenina d’oro per poi allontanarsi. Dai racconti della parte offesa ma anche dalle testimonianze raccolte dai poliziotti era effettivamente emerso come il minore era stato fermato per strada dal rapinatore che, con una scusa, lo aveva avvicinato per poi mettergli le mani al collo, tentando di strappargli la catenina d’oro.

La vittima, però, aveva opposto resistenza e ne era nata una colluttazione, a seguito della quale il 18enne aveva colpito il minore con un ombrello, per poi bloccargli la testa con le gambe e allontanarsi con il bottino. Ma non era finita qua: infatti la vittima ha spiegato come qualche giorno dopo l’aggressore, incontrato lungo la strada, lo avesse nuovamente afferrato per il collo. Una aggressione ‘gratuita’ da parte del giovane straniero, volta a sottomettere evidentemente il minore che, al contrario, ha subito sporto denuncia. Infatti, una volta concluse le indagini da parte della mobile il gip ha applicato nei confronti dell’indagato gli arresti domiciliari. Le continue aggressioni da parte di giovanissimi nei confronti dei coetanei – spesso registrate in centro storico – allarmano anche i genitori delle vittime che sono sempre più preoccupati.