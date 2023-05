Ennesimo camion incastrato nel sottopasso di via Pezzana

Un camion è rimasto incastrato nel sottopasso di via Pezzana: una scena che purtroppo si sta ripetendo con troppa frequenza.

Quello documentato ieri sera è, infatti, l’ennesimo episodio di un mezzo ‘intrappolato’ nel sottopasso della strada che porta al quartiere di Cibeno, con tutte le conseguenze e i disagi alla circolazione che inevitabilmente ne derivano.

E non mancano le polemiche: "Mi chiedo – interviene Federica Boccaletti, consigliera di Fratelli D’Italia – che fine abbia fatto l’impegno che l’amministrazione ha assunto a seguito di una mozione votata all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2021 relativa all’installazione di appositi sensori per segnalare agli autisti, in tempo e in maniera evidente, eventuali ingombri eccedenti che possano rappresentare un rischio in tal senso. Invito il neo assessore Paolo Malvezzi ad agire il prima possibile visto che – aggiunge la consigliera Federica Boccaletti – con tale semplice accorgimento si risolverebbe un problema importante e gravoso per la viabilità carpigiana!".

