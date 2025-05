“Ennesimo furto: siamo avviliti, impossibile lavorare”

Modena, 19 maggio 2025 – Con una caditoia, un tombino, hanno sfondato la vetrata laterale. Una volta dentro hanno razziato liquori e whisky pregiati appena acquistati, per un valore complessivo che al momento i proprietari stimano in 1500-2000 euro. In più la porta andrà nuovamente riparata, un danno molto oneroso dal punto di vista economico. Terzo colpo in sei mesi al ristorante brasiliano ‘Ipanema Grill’, in via Begarelli, a due passi da via Menotti. “Abbiamo aperto da poco, a settembre scorso, ma siamo avviliti – sospira Sara, la titolare, accanto al marito e alle due figlie –. Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di passare qualche volta di più in zona perché la notte qui è davvero deserto. È dura andare avanti così”.

I titolari hanno appreso del furto direttamente dalla polizia, avvertiti da un cittadino che ieri mattina passando si è accorto della vetrata in frantumi. Le indagini sono avviate, si spera che le telecamere in zona possano aiutare nell’individuazione dei responsabili.

“Abbiamo un allarme attivo all’interno del locale che probabilmente avrà suonato regolarmente, ma non è stato sufficiente”. Il ladro, o i ladri, hanno divelto una caditoia – le griglie che favoriscono il deflusso dell’acqua – in una strada vicina e l’hanno scagliata contro la porta finestra laterale. Sono entrati nel ristorante e hanno puntato alla cassa, scassinandola, dove però non c’era denaro. Quindi si sono concentrati sulle bottiglie pregiate di liquori. “Sono andati a colpo sicuro sulle bottiglie appena acquistate, quelle integre. Evidentemente i banditi hanno fatto un sopralluogo prima, hanno studiato il locale. E dobbiamo ancora fare l’inventario, per vedere se manca qualcos’altro”. Superalcolici che probabilmente saranno venduti sulle piattaforme web oppure destinati a qualcuno: in questo caso si tratterebbe di un furto su commissione. “Ci siamo accorti che hanno portato via anche uno dei secchi della spazzatura, usato come contenitore per metterci dentro le bottiglie”.

Siamo dunque al terzo furto in pochi mesi. Anche nell’ultimo episodio, a metà marzo, sono state portate via bottiglie e in quel caso anche alcune decine di euro. Probabile che si tratti dunque della stessa banda, che mira il ristorante nei periodi in cui si rifornisce dei liquori. “Siamo alla nostra prima esperienza in questo lavoro. Chiediamo una mano, perché qui siamo isolati. Anche in questo caso nonostante l’allarme sia scattato nessuno si è accorto di nulla”. Il raid sarà avvenuto dopo le tre di notte, visto che ieri Sara era andata via intorno alle due e mezza.