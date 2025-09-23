"Ennesimo furto in negozio, rubati telefoni per 20mila euro"

"In sei anni mi hanno ripulito più volte le sedi dei negozi; sia quelle di Modena che quelle di Reggio Emilia. Solo questa volta mi hanno causato danni, tra quelli alle sedi e il bottino trafugato, superiori a 20mila euro. Non se ne può più". E’ uno sfogo dal sapore amaro quello di Patrick Ghirardini, titolare del negozio IT Clinic di via Emilia Est a Modena, specializzato nella vendita di prodotti elettronici e smartphone. Almeno due persone, infatti,intorno alle 4 di domenica notte hanno svaligiato il punto vendita, dopo aver tentato di entrare anche nell‘omologo, situato a Reggio Emilia. "Prima hanno tentato di forzare gli ingressi della sede di Reggio – spiega Ghirardini – poi sono venuti qua, in via Emilia Est. Hanno sfondato tutte le vetrine situate all’interno dei negozi e rubato tutti i modelli di telefoni per un danno superiore ai ventimila euro. L’allarme, collegato con la polizia è scattato subito ma, all’arrivo delle pattuglie, la banda si era già defilata. Era già accaduto nel 2019 – afferma il titolare amareggiato – e lo scorso anno, nel negozio di Reggio, hanno messo a segno colpi per ben tre volte con relativi danni". I filmati interni al negozio mostrano chiaramente i balordi in azione. "Nonostante l’allarme, hanno agito in tutta tranquillità, portandosi via tutta la merce – sottolinea Ghirardini – e si tratta degli stessi che hanno tentato il colpo a Reggio; si evince dall’abbigliamento, che è il medesimo. Hanno agito a volto travisato , con il cappuccio sul volto. L’allarme è suonato tra le 3.30 e le 4 ma dopo dieci minuti, quando le pattuglie sono convogliate sul posto, di questi personaggi non vi era più traccia". Ora sono in corso le indagini, da parte della volante, appunto, al fine di risalire ai responsabili. I danni sono purtroppo ingenti: al di là del materiale elettronico asportato, in particolare telefoni cellulari i ladri hanno distrutto ingressi e arredi. Da qualche tempo una banda di balordi professionisti mette a segno colpi tra la città e la periferia ai danni, per lo più, di esercizi commerciali. Le indagini sono ora in corso.

Valentina Reggiani