Ennesimo schianto frontale tra due auto . Trasportato con l’elisoccorso un 35enne

E’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara il 35enne rimasto coinvolto in un violento scontro frontale tra due macchine che si è verificato ieri sera lungo via Guastalla. Erano circa le 19.30 quando, all’altezza del civico 62 di via Guastalla, poco dopo il semaforo che si trova nella frazione di Migliarina, una Audi, guidata dal cinquantenne S.A., che stava percorrendo la via in direzione di Rio Saliceto, dove risiede, ha impattato frontalmente con una Seat, condotta dal 35enne G.A., residente a Correggio, che viaggiava nell’opposto senso di marcia.

Nello scontro, dovuto secondo le prime ricostruzioni ad una invasione di corsia, ad avere la peggio è stato quest’ultimo. Sul posto, è dovuta intervenire la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Carpi, per estrarre dalle lamiere della macchina il conducente rimasto incastrato.

Non solo: i pompieri si sono attivati anche e per fermare il principio di incendio che stava interessando una delle due autovetture. L’infortunistica della Polizia locale di Carpi, giunta sul luogo, ha provveduto a regolare la viabilità, chiudendo un tratto di via Guastalla, e ad eseguire tutti i rilievi necessari ai fini della ricostruzione della dinamica dello scontro. Due le ambulanze presenti, una della Croce Rossa che ha portato al Pronto soccorso del Ramazzini di Carpi il 50enne alla guida dell’Audi, che non ha riportato gravi lesioni, e una dell’ospedale: i sanitari hanno stabilizzato il 35enne che era al volante della Seat e poi è stato caricato sull’elisoccorso.

m.s.c.