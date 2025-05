Enogastronomia e arte in centro: "Monumenti, musica e Lambrusco"

Venerdì si aprirà ufficialmente la terza edizione di ‘Modena WineFood Experience’, manifestazione che comprende la 23esima edizione della Lambruscolonga e la prima edizione della ’Camminata dei monumenti’, con momenti legati all’enogastronomia, alla cultura, all’arte, una due giorni, che riempirà il centro storico di modenesi, proseguendo anche in giugno. Tante le novità con un folto programma e una stretta correlazione con l’arte, le degustazioni nei diversi locali coinvolti ed eventi tra Calle di Luca, Palazzo dei Musei, Corso Canalchiaro, Largo San Giorgio, compresa la festa di inizio attività della Bottega San Francesco.

"Modena è sempre più attrattiva, sia dal punto di vista turistico che per chi ci vive e la frequenta abitualmente. Il festival sarà un momento di promozione del nostro centro storico, dedicando spazio ai giovani, agli adulti e alle famiglie", commenta Daniele Cavazza, direttore Confesercenti. "E’ un evento che si muove su più direttrici utilizzando diversi linguaggi, da quello culturale e artistico, a quello enogastronomico, dalle eccellenze modenesi, alle arti visive e figurative coinvolgendo il pubblico, il privato, il sociale", ha affermato l’assessore Andrea Bortolamasi. Focale la collaborazione con i docenti e gli studenti dell’Istituto d’arte Venturi, che esporranno le loro opere, valutate da una giuria che ne premierà tre, sabato alle 12. "21 ragazzi su 24 hanno aderito mettendosi in gioco, coniugando la tradizione a importanti elementi di innovazione, dimostrando capacità tecnica, profondità di pensiero e ironia, non sarà facile indicare solo tre vincitori" conferma l’assessora Federica Venturelli.

"Prezioso il contributo del direttore artistico Alessandro Cavicchioli. Fondamentali le cantine vinicole che mai come in questo caso hanno sposato la manifestazione. Ci sarà un tributo a Roberto Pelillo e agli artisti che hanno reso Modena un’opera d’arte, ma anche la moda con Jessica Marchetti, la letteratura con gli autori Alessandro Trocino, Luigi Guicciardi e Gabriele Sorrentino", hanno commentato gli organizzatori Bardelli e Valentina Reggiani. "L’arte non so se serve a qualcosa, ma di sicuro fa vedere, fa toccare e qualche volta fa anche immaginare, come mi accade guardando l’opera che ritrae la grande tigella su cui cammina il bambino. Eventi così importanti richiedono studenti disponibili e docenti con un’idea, per guidarli con un tocco di genio e tanta umiltà", conclude Jonathan Sisco, vicepreside del Venturi.