L’enogastronomia Giuseppe Giusti: “La buona cucina fin dal 1605. Celebreremo un marchio storico”

Modena, 10 settembre 2025 – È un anno speciale per la Salumeria Giusti di via Farini, un gioiello, punto di riferimento della gastronomia cittadina e non solo, di cui si celebrano i 420 anni della nascita. Sarà una festa equivalente all’immergersi nella storia della Modena più autentica. Fin dal 1605 infatti, alla Salumeria Giusti, si preparavano salumi sopraffini, salsicce, zamponi, cotechini, per esportarli in ogni dove, fornendo il Duca Cesare d’Este, lo Stato Pontificio, la Real Casa, addirittura il celebre musicista Gioacchino Rossini, che se li faceva inviare a Parigi.

Poi nel 1980 viene ceduto il testimone ad Adriano detto Nano, il garzone preferito da Giuseppe Giusti, che saprà fare bene, scegliendo sempre il meglio, con pregiate selezioni di formaggi, salumi, tonno, olio, aceto balsamico e i Morandi diventano non più produttori, ma selezionatori di cose buone da Modena, dall’Italia, dal mondo. Nel 1989, in quello che era il macello della salumeria, Nano ricava quattro tavoli e nasce l’Hosteria Giusti, un’insegna che entrerà nel cuore dei gourmet, che faranno a gara per sedersi lì almeno una volta. Fino ad oggi e al traguardo dei 420 anni, con un grande evento in programma sabato 20 settembre a Villa Cavazza di Bomporto, dalle ore 11 alle 18.

“Per noi è un traguardo importante – racconta Matteo Morandi – portiamo avanti tutti insieme questa insegna storica, ed è quello che avrebbe voluto mio papà. Lo facciamo insieme a tanti amici e fornitori che sono con noi da decenni e ci hanno detto immediatamente di si. L’obiettivo è sostenere l’associazione ‘Caramella Buona’ che tutti i giorni combatte in prima linea contro la pedofilia. Abbiamo già oltre 400 persone che si sono prenotate, ma continuano a telefonare”.

Un programma ricco e un’atmosfera di festa, con 40 aziende provenienti da tutta Italia, che porranno in assaggio i propri prodotti. Laura Galli Morandi racconterà storie e aneddoti della famiglia Morandi, con un ricordo speciale dedicato ad Adriano “Nano” Morandi, storico patron, marito di Laura e padre di Matteo e Cecilia, a vent’anni dalla sua scomparsa. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto all’associazione senza scopo di lucro ‘La Caramella Buona’, da anni impegnata nella tutela dei minori, che sarà presente con il presidente dell’associazione Roberto Mirabile: “Sono tanti anni che la famiglia Morandi sostiene i progetti della nostra associazione contro la pedofilia, ma mi piace ricordare che proprio qui a Modena nel 2001 abbiamo sostenuto il nostro primo processo penale, nel quale abbiamo tutelato il primo bambino abusato da un papà. Da Modena è iniziata l’attività della ‘Caramella Buona’, per poi estendersi a tutto il territorio nazionale. I 28 anni di attività della Caramella Buona, corrispondono a circa 280 anni di condanne al carcere, più un ergastolo, che siamo riusciti a ottenere grazie ai nostri avvocati”. Accanto a lui la criminologa Roberta Bruzzone, presidente onorario, che collabora da oltre vent’anni con l’associazione e terrà un intervento nel corso del pomeriggio. Prevendita presso Enogastronomia Giusti Via Farini 75, Modena, oppure sul sito www.caramellabuona.org​​​​​​.