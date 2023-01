Chi era Enrico Goldoni, il manager di Soliera morto nell’incidente a Milano

Enrico Goldoni morto a 49 anni in un incidente

Soliera (Modena), 23 gennaio 2023 – Cordoglio a Soliera per l’improvvisa morte di Enrico Goldoni, manager nel settore edile proiettato in una brillante carriera in quel di Milano. Il 49enne, originario del piccolo paese tra Modena e Carpi, è infatti rimasto tragicamente vittima di un incidente stradale lungo la A9, nell’hinterland milanese.

La sua Audi è rimasta semi schiacciata da un camion e per lui, malgrado i soccorsi tempestivi, dopo la corsa all’ospedale non c’è stato nulla da fare. Ha riportato ferite troppo gravi ed è deceduto malgrado sia stato attivato anche l’elisoccorso per accelerare il trasporto in ospedale a Legnano. Valentina Mazzacurati, portavoce Lega, ricorda il 49enne: "La notizia della morte di Enrico mi ha sconvolta. Ci legava un rapporto di amicizia coltivato negli anni. Il mio ricordo è di una persona solare, intraprendente, gioiosa, che non si fermava mai– racconta –. Come tutte le persone ha affrontato momenti anche non semplici nel lavoro ma è sempre riuscito a rialzarsi, ottenendo risultati e soddisfazioni importanti. Trasmetteva solarità ed energia. Tante volte abbiamo parlato delle dinamiche imprenditoriali locali. Era una persona capace di coinvolgere con la sua voglia di fare, e persone così paiono invincibili".

L’uomo lascia una figlia e l’anziana madre. Originario di Soliera, Goldoni viveva tra Milano e il territorio di origine. Manager e imprenditore, negli ultimi anni si era specializzato nella consulenza finanziaria in ambito edilizio.

Nell’incidente, è stato soccorso anche l’autista del camion, un 65enne che non aveva traumi seri ed è stato portato in codice verde all’ospedale di Saronno. Sullo schianto sono in corso indagini da parte della polizia stradale, fino a ieri sera non era stata liberata la salma. E’ probabile che il funerale di Enrico Goldoni si tenga domani o mercoledì nel Modenese.