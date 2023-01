Incidente in autostrada a Milano, muore il manager modenese Enrico Goldoni

Enrico Goldoni

Modena, 22 gennaio 2023 – Cordoglio tra Modena e Soliera per l’improvvisa scomparsa di Enrico Goldoni, 49 anni, originario del piccolo paese alle porte del capoluogo modenese. Manager del settore edile, lavorava da tempo a Milano. E’ morto giovedì scorso in un incidente stradale lungo l’autostrada A9, nell’hinterland milanese. La sua auto, una Audi, si è scontrata con un camion all’altezza di Varese. Malgrado i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Ferito il 65enne alla guida del Tir. Goldoni lascia una figlia di 12 anni.