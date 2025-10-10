Ente Parco e aree protette: "La Regione vi tutelerà"

Giovedì l’assessora regionale a Parchi e forestazione, Gessica Allegni, ha visitato l’Appennino modenese ed in particolare le Aree protette dell’Ente Parchi Emilia Centrale, a Fanano. Accompagnata dal personale del Parco e dai funzionari del Servizio Ambiente della Regione Emilia-Romagna, l’assessora ha raggiunto il lago Pratignano, nel Parco del Frignano, un luogo dallo straordinario valore naturalistico. "Durante la visita -dicono i referenti dell’iniziativa- si è aperto un confronto positivo tra i vertici dell’Ente Parchi, la Regione e gli amministratori locali sui temi della tutela della biodiversità, della gestione degli habitat naturali e della nuova legge regionale sulle aree protette, attualmente in discussione". "Samo qui per conoscere da vicino le realtà dei nostri Parchi, straordinari luoghi di natura, paesaggio e biodiversità che abbiamo il dovere di difendere e tutelare" ha dichiarato l’assessora Allegni.

"Un incontro importante — ha sottolineato la presidente Ente Parchi Luciana Serri — per ribadire l’impegno condiviso verso la conservazione e il ripristino degli ecosistemi, sempre più minacciati dai cambiamenti climatici". Il lago Pratignano è una singolare torbiera situata sull’Appennino Modenese, a circa 1300 metri di quota, all’interno dell’altopiano prativo che domina le valli di Ospitale e del Dardagna. Quest’area protetta, formatasi per un fenomeno di sdoppiamento di cresta, è famosa per la sua rara vegetazione palustre e la presenza della pianta carnivora Drosera Rotundifoglia. È un biotopo di grande interesse naturalistico, che richiede un approccio rispettoso durante la visita.

Intanto si avvicina la premiazione del concorso fotografico ‘Scatti di Natura’: domenica 19 ottobre. Alle ore 11, nel Centro Parco il Fontanazzo in comune di Guiglia, si terrà infatti la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso fotografico 2025 dedicato a fauna, flora e paesaggi delle Aree protette dell’Ente Parchi Emilia Centrale. Durante l’evento saranno esposte le prime 20 foto classificate e proiettate tutte le immagini partecipanti: oltre 180, un vero successo per questa prima edizione, anche con voti on-line.

L’ingresso sarà libero, ma i posti limitati, quindi è gradita comunicazione di presenza all’ente Parchi. Dal lato amministrativo, nei giorni scorsi, con approvazione della delibera 55 da parte del Comitato esecutivo, la sede dell’ente è stata ufficialmente trasferita da Modena a Pievepelago, nel cuore del Parco del Frignano.

g. p.