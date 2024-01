Entra in un garage per rubare vestiti

Una volante del Commissariato di Carpi si è recata in via Prampolini, in quanto un cittadino riferiva di aver scoperto un uomo introdottosi all’interno del garage della propria abitazione. Gli agenti identificavano l’uomo – un cittadino georgiano di anni 39 – che aveva tentato di rubare alcuni capi di abbigliamento: scoperto dal proprietario lo minacciava per farlo desistere dal chiamare la polizia. L’uomo veniva quindi tratto in arresto e condotto in carcere per rapina impropria.

Ieri, l’arresto è stato convalidato e al cittadino georgiano è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.