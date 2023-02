Entra nel pollaio, presa a bastonate: cagnolina perde un occhio Condannato il vicino di casa

Quando ha sorpreso la cagnolina dei vicini nel pollaio l’ha colpita con violenza con un bastone, tanto da farle perdere un occhio. Ieri il responsabile del maltrattamento verso l’animale, un 53enne di Pavullo, è stato condannato a 15mila euro di multa e al risarcimento del danno, verso i proprietari del cane, di 7mila euro oltre alla refusione delle spese per un totale di 1700 euro. I fatti sono avvenuti a settembre del 2015 ad Olina di Pavullo. Ieri, ancora profondamente scossi dall’accaduto, i padroni del cane, Priscilla, un piccolo meticcio dal manto color rame, hanno testimoniato in aula spiegando quanto accaduto quella domenica pomeriggio. "Da sempre per me Priscilla è una nipote pelosa – ha spiegato la mamma del proprietario del cane, Analita Manni che quel giorno si stava prendendo cura della cucciola, di appena nove mesi –. Eravamo saliti in montagna da alcuni parenti per cenare tutti insieme. Ho visto che il cane correva verso l’abitazione ma poco dopo il vicino è arrivato con in mano un lungo bastone e il nostro cane che pareva privo di sensi.

‘Mi ha ucciso tre galline’ ha detto. Abbiamo avvolto il cane in una coperta e siamo corsi a Modena, in clinica, eravamo sotto choc. Priscilla è rimasta ricoverata qualche giorno e purtroppo ha perso un occhio". Il figlio della donna e proprietario del cane, Matteo Lugli ieri, quando il giudice ha pronunciato la condanna nei confronti dell’imputato, si è visibilmente commosso: "Sono soddisfatto della sentenza – ha dichiarato – l’idea che deve passare è che i cani sono membri della famiglia.

La nostra cagnolina ha avuto bisogno di tre medicazioni al giorno per un mese e mezzo: vederla soffrire è stato straziante".

Valentina Reggiani