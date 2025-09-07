Entra nel vivo la festa della Beata Vergine

Non si stupirà chi conosce bene le secolari tradizioni del territorio nel vedere, domani di prima mattina, torme di passanti attraversare a piedi il tratto di strada che separa Sassuolo da Fiorano. E non ci si stupirà nel vedere il Santuario di Fiorano – che in realtà è Basilica, ma per tutti resta appunto il Santuario – epicentro delle giornate di festa che, cominciate nei giorni scorsi, entrano nel vivo tra oggi e lunedi per la Festa dell’8 settembre. L’armistizio del 1943 non c’entra: parliamo d’altro, di una tradizione cominciata ben prima e che si rinnova dalla metà del XVII secolo, attirando sul colle che guarda il centro fioranese migliaia di fedeli dalle diocesi modenesi e reggiane.

Al Santuario si celebra infatti la Beata Vergine del Castello con solenni momenti liturgici e visite al dipinto considerato miracoloso, ma alle liturgie che celebrano la Vergine si aggiungono momenti di convivialità e ritrovo della comunità, già nei giorni che precedono ‘il giorno dei giorni’, ovvero domani.

Presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina, è già allestita la collettiva di pittura dell’associazione Arte e Cultura che resta visitabile anche nel fine settimana con apertura straordinaria, domani, dalle 21 alle 23.

Oggi alle 15.30, presso la terrazza del Santuario, è in programma l’incontro di presentazione del Cammino di Santa Giulia, che attraversa anche il territorio fioranese, organizzato dal Comune di Fiorano Modenese, Parrocchia di Fiorano, CAI Sassuolo e "Il Cammino di Santa Giulia" aps, e dopo sarà possibile percorrere il tratto fioranese fino a Cà Rossa, nella riserva naturale delle Salse di Nirano, dove verrà offerto un aperitivo, mentre sarà possibile cenare sulla terrazza del Santuario.

Domani invece la Festa della Beata Vergine del Castello, comincia, come da tradizione, alle prime luci del mattino, con la Messa delle 5 dedicata ai fioranesi, cui seguirà una celebrazione ogni ora fino alle ore 11. Nel pomeriggio la Santa Messa alle 17.30 sarà presieduta da mons. Regattieri, arcivescovo emerito di Cesena-Sarsina e alla celebrazione seguirà la processione solenne, alla presenza delle autorità, per le vie della borgata, accompagnata dalla banda, con spettacolo il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto per le ore 23.30. Sul colle funzionano la pesca di beneficenza, stand dei ricordini e punti ristoro: alle 20 concerto della banda cittadina Flos Frugi e a seguire lo spettacolo musicale ‘Sonus street show’ a cura di Sonus Academy. Disponibili, per salire al Santuario, navette da diversi punti di via Vittorio Veneto dove sono allestite bancarelle.

s.f.