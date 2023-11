"Entro dicembre saranno designati i nuovi direttori". Bagnoli a Bergamo

"Entro dicembre verranno designati i nuovi direttori dei musei nazionali, fra cui la Galleria Estense", ha confermato ieri il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Dopo due mandati alla guida dei musei estensi di Modena e Ferrara, infatti, la dottoressa Martina Bagnoli concluderà il suo incarico: con il nuovo anno assumerà la direzione dell’Accademia Carrara di Bergamo, e a Modena si insedierà un nuovo direttore o una nuova direttrice (mentre i musei di Ferrara – che si ‘separeranno’ da Modena – dovranno ancora attendere il bando per la designazione della loro direzione).

"Le nomine sono affidate a una commissione di esperti presieduta da un grande giurista che è prorettore della Luiss (il professor Francesco Di Ciommo, ndr) – ha sottolineato ieri il ministro Sangiuliano –. Ne fanno parte esperti di storia dell’arte e di archeologia, così come la professoressa Marina Brogi, una delle eccellenze dell’economia italiana, che è stata anche alla guida di un’importante istituzione comunitaria. Saranno loro a decidere, non io".

Già nei giorni scorsi, dopo le selezioni iniziali, sono stati svelati i nomi dei dieci candidati alla direzione della Galleria Estense: in ordine alfabetico sono Annamaria Bava, Giorgia Calò, Claudia Cremonini, Paola D’Agostino, Alessandra Necci, Monica Preti, Elena Rossoni, Giovanni Sassu, Lorenzo Sbaraglio ed Enza Zullo. Sono tutte personalità della cultura e della ricerca storica: fra loro anche Annamaria Bava, con una lunga esperienza ai Musei Reali di Torino, Paola D’Agostino che in questi anni ha guidato il Museo del Bargello di Firenze, Elena Rossoni, storica dell’arte, che ha diretto la Pinacoteca Nazionale di Bologna e quella di Siena, o Alessandra Necci, docente, scrittrice e biografa. I candidati sono stati invitati a un colloquio per il 23 novembre al Ministero a Roma, e in seguito verrà poi stilata una graduatoria per i vari musei nazionali.

s. m.