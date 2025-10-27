Enzo Ferrari torna sulla strada: dov’è il murales di TVBoy a Modena

Modena, 27 ottobre 2025 — C’è un nuovo sguardo che accoglie chi parte e chi arriva alla stazione degli autobus di Modena: quello di Enzo Ferrari, ritratto alla guida della sua auto con lo sguardo fisso sull’orizzonte. È il terzo murale realizzato da TVBoy, artista tra i più noti della scena europea della street art, che ha scelto la città emiliana per raccontare un trittico di sogni e radici. Dopo Vasco Rossi e Luciano Pavarotti, il cerchio si chiude con il ‘Drake’, simbolo universale del coraggio e dell’innovazione.

Dov’è il murale su Enzo Ferrari

L’opera campeggia su una delle pareti esterne dell’autostazione, nel punto in cui Modena diventa crocevia di partenze. Qui TVBoy ha voluto lasciare un messaggio preciso: sotto l’immagine di Ferrari, la celebre frase “Se lo puoi sognare, lo puoi fare”, firmata proprio con il soprannome “Drake”. Una motivazione che l’artista ha spiegato così: “Ho voluto che questo murale parlasse a chi parte, a chi torna, a chi sogna — dice — Enzo Ferrari non è solo un uomo, ma una mentalità. È l’idea che da Modena si possa toccare il mondo”.

Nel suo stile inconfondibile, TVBoy mescola colori forti e linee pulite, traducendo in immagine un concetto: il sogno come motore. È la chiusura ideale di un percorso che attraversa la città. Prima di Ferrari, l’artista aveva infatti dedicato due opere a Vasco Rossi e Luciano Pavarotti. Davanti allo storico locale “Snoopy”, dove Vasco iniziò la sua avventura musicale, ha raffigurato il giovane Kom con la scritta “E va bene così, senza parole”, un omaggio al coraggio di cominciare. Alla Casa Museo Pavarotti, invece, domina il rosso della passione e la scritta “Vincerò!”, a evocare la potenza di una voce che ha attraversato il mondo.

Chi è TVBoy

Nato a Palermo nel 1980, cresciuto artisticamente a Milano e oggi di base a Barcellona, Salvatore Benintende — questo il vero nome di TVBoy — è uno dei maggiori esponenti del movimento NeoPop. Le sue opere sono apparse sui muri di Roma, Parigi, Londra, Madrid e Berlino, spesso con messaggi sociali e politici. Il suo linguaggio unisce l’ironia dei fumetti alla forza dell’immaginario collettivo, trasformando la strada in una galleria a cielo aperto. “La mia tela è la città — racconta spesso — perché è lì che i sogni incontrano la realtà”.

Tra i suoi capolavori c’è Enzo Ferrari, forse il più grande imprenditore automobilistico di sempre, nato nel lontano 1898 e morto nel 1988. Pilota, costruttore e fondatore del mito del Cavallino Rampante. Un uomo che, partendo da un piccolo laboratorio di via Emilia, ha rivoluzionato il mondo dell’automobilismo, creando un marchio che ancora oggi è il vero protagonista tra tutti. Il suo volto, dipinto da TVBoy, torna a parlare proprio da dove tutto cominciò: dalla strada.