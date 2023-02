Epica e monumentale L’Ottava di Bruckner

Prima ancora di essere una Sinfonia, l’Ottava di Anton Bruckner è un monumento: per la sua durata (circa un’ora e venti di musica) e per il gigantesco organico orchestrale che richiede. Bruckner lavorò a questa composizione dal 1884 al 1890, e la prima esecuzione avvenne al Musikverein di Vienna nel 1892. L’Ottava Sinfonia è considerata il testamento spirituale non soltanto del compositore austriaco (che morì nel 1896) ma anche di un intero mondo culturale europeo arrivato alle soglie del ‘900. Eseguire questo capolavoro è impresa sfidante: lode dunque alla Gioventù Musicale che ha deciso di farne una ‘perla’ della sua stagione, e la presenterà sabato alle 17.30 nell’abbraccio barocco della chiesa di Sant’Agostino, con l’Orchestra sinfonica del Conservatorio della Svizzera italiana diretta da Francesco Angelico (biglietti a 12 euro, ridotti 5). Per prepararsi al concerto, viene offerto anche un incontro di ‘guida all’ascolto’, oggi alle 18 nella sala Ex Oratorio al Palazzo dei Musei, a ingresso gratuito: sarà condotto da Alessandro Solbiati, compositore e divulgatore musicale. È "la creazione di un gigante, la completa vittoria della luce contro l’oscurità", affermò Hugo Wolf dopo aver assistito alla prima esecuzione dell’Ottava di Bruckner. La composizione fu veramente tormentata: la prima versione della partitura (elaborata fra il 1884 e il 1887) era di 2080 battute e il direttore d’orchestra Hermann Levi la considerò impossibile da eseguire, per cui Bruckner negli anni successivi lavorò a una revisione, con qualche rimaneggiamento anche nell’orchestrazione. La partitura venne dedicata da Bruckner all’Imperatore Francesco Giuseppe che sostenne le spese per la pubblicazione e attribuì al musicista un vitalizio e una laurea. "L’opera – ricordano i musicologi – ben rappresenta il temperamento del compositore, il suo apice artistico prima del declino fisico, e la sua ricerca di trascendenza".

