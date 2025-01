Epifania, a spasso nei musei . Al Civico ci sono ’Cose mai viste’ e in Galleria Estense gli Egizi . Visite guidate al sito Unesco

Nell’ultimo fine settimana delle festività natalizie, quello dell’Epifania, mostre, musei e luoghi d’arte sono aperti ai visitatori e ai turisti. Nel sito Unesco di piazza Grande la Ghirlandina accoglie i visitatori con l’apertura a orario continuato dalle 9.30 alle 18.30 e domani, alle 17, è in programma una visita ’combo’ alla Torre e alle Sale Storiche del Palazzo comunale (gratuita, su prenotazione e previo pagamento dei biglietti d’ingresso alla Torre e alle Sale). Le Sale storiche di Palazzo comunale in piazza Grande sono protagoniste anche della visita guidata a tema in programma oggi alle 18, dedicata in particolare alle immagini simboliche del Buon governo comunale che decorano la volta della sala del Vecchio Consiglio.

Tante le mostre a cui dare un’occhiata. In piazza Mazzini, il Nuovo albergo diurno, ospita la mostra ’Le botteghe nel presepe’ si può visitare dalle 9.30 alle 19 e i Musei dei Duomo in via Lanfranco sono aperti oggi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, mentre saranno chiusi domani.

Il Museo Civico, al terzo piano di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, è aperto per tutto il fine settimana con orario continuato, dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito oggi e domani e comprende anche la visita alla sala immersiva ’Avia Pervia’ e le due nuove mostre allestite nelle sale del Museo: ’Cose mai viste’, che inserisce nel percorso di visita oggetti curiosi e piccole collezioni preziose che il Museo ha ricevuto in dono dai cittadini, e ’Genti di Ancón’, nello spazio dedicato alle esposizioni temporanee, che racconta di un epico viaggio in nave fino alle coste del Perù dalle quali sono stati riportati reperti frutto di una passeggiata archeologica in una necropoli costiera precolombiana tra i quali la mummia di una ragazza che rivive nel suggestivo allestimento multimediale.

Per quanto riguarda ’Cose mai viste’, famiglie e bambini potranno giocare insieme andando alla scoperta della mostra allestita nelle sale del Museo e guadagnandosi una ’calzina’ di dolcetti della Befana. Alla reception del Museo Civico i visitatori riceveranno tutto il necessario per partecipare in autonomia all’iniziativa: un opuscolo da completare con una mappa da seguire e una matita, tutto il resto ce lo metteranno i bambini e le bambine grazie alle scoperte che faranno nelle tappe dell’itinerario. Al termine della visita, tutti i partecipanti riceveranno due doni: un coupon per poter partecipare gratuitamente a uno dei laboratori organizzati nel 2025 dal Museo e una ’calzina’ di dolcetti per festeggiare la Befana insieme.

La mostra presenta oltre cento opere selezionate tra le numerose giunte in Museo dal 2021 al 2024 grazie alla generosità dei cittadini. Dipinti, sculture, tessuti, gioielli, orologi, strumenti musicali e scientifici, abiti, disegni, fumetti, burattini sono esposti in un itinerario che evidenzia lo stretto rapporto con le prestigiose raccolte del Museo che diventa, così, custode delle opere e delle storie legate ad artisti, collezionisti e famiglie da cui provengono. Oggi, prima domenica del mese, l’ingresso la Museo Civico è gratuito dalle 10 alle 19, con la possibilità di partecipare alle 10.30 alla visita guidata ’Buongiorno Museo! Una domenica tra le raccolte’, un tour tra le sale dedicate alle collezioni di arte e artigianato artistico, archeologia ed etnologia per comprenderne l’anima e la storia.

Sempre in largo Sant’Agostino si può visitare anche la Galleria estense aperta oggi e domani dalle 10 alle 18 (ingresso 6 euro a persona) dove è allestita la mostra ’Riflessi d’Egitto. Fascinazioni e tracce nelle raccolte estensi’ che espone oltre 150 reperti, fra cui bronzetti, statuette, amuleti e il grande sarcofago di epoca tolemaica frutto della passione per il collezionismo della famiglia estense.

Alla Biblioteca Poletti, sempre a Palazzo dei Musei per le feste natalizie si può visitare anche la mostra di libri d’artista ’Mirabilia da sfogliare’, aperta in via straordinaria domani dalle 15 alle 19.

Al Museo della Figurina, a Palazzo Santa Margherita si visita la mostra di Milo Manara ’Così fan tutte’ che espone i bozzetti delle scene e dei costumi che il fumettista ha realizzato per la messa in scena dell’opera al Teatro comunale Pavarotti-Freni. Per tutto il fine settimana, dalle 11 alle 19.

’La Befana dei Motori’, è in programma domani in Largo San Francesco, si conclude l’ampia rassegna di appuntamenti e iniziative del ’Natale in Centro Storico’ promosso e organizzata da Modenamoremio col patrocinio del Comune di Modena. Presso la ’Casa della Befana’, una delle novità proposte da Modenamoremio, e nella adiacente Calle di Luca, nella giornata dell’Epifania, il Club Motori di Modena e Scuderia Modena Corse, in collaborazione con Vitto Trattoria Italiana, porteranno in esposizione decine di auto storiche e sportive, regalando ai bimbi presenti la possibilità di farsi fotografare sulle spider più belle e le auto d’epoca più suggestive.

Inoltre, nel corso della giornata di festa, ci saranno le Befane di Modena Corse che distribuiranno giocattoli e piccoli omaggi ai bambini che parteciperanno, donati da Panini figurine, Magica giocattoli e Club Motori. Due auto andranno anche al Policlinico di Modena per consegnare giocattoli ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria.