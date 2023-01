Epifania a spasso tra mostre, musei e presepi

Dal Museo Civico alla Galleria Estense, dal San Paolo alla Farmacia storica di Ago, dalle mostre di arte contemporanea di Fmav fino al sito Unesco, anche in occasione del week end dell’Epifania – da domani a domenica – Modena offre ai residenti e ai turisti l’occasione di visitare musei, mostre e luoghi d’arte. Nel dettaglio, si può andare alla scoperta del centro storico con le visite guidate ’Modena city tour’ in programma domani alle 11.15 in lingua italiana; sabato 7 alle 11.15 e alle 15.15 in italiano e alle 14.45 in inglese; domenica 8 alle 10.30 in inglese e alle 11.15 in italiano (informazioni e biglietti sul sito web www.visitmodena.it). Tanti sono i tesori che caratterizzano il cuore storico della città, col sito Unesco di piazza Grande, Ghirlandina e Duomo, su cui ci si può soffermare. In particolare, sulla torre Ghirlandina si sale da domani a domenica dalle 9.30 alle 18.30; alle visite si accede prenotando dal sito visitmodena.it e l’ingresso costa 3 euro. Le Sale storiche di Palazzo comunale in piazza Grande sono visitabili con ingressi alle 15.15, 16, 16.45, 17.30 e 18.15; sabato dalle 13 alle 15, con accessi ogni mezz’ora (dal sito visitmodena.it). L’Acetaia comunale è aperta con...