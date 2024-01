Epifania, la befana ’raddoppia’

A Finale la Befana fa gli straordinari... e raddoppia. Saranno infatti due gli appuntamenti con la simpatica vecchietta. Si partirà venerdì 5 gennaio con il ritorno della "Vecia dla Linda", l’ormai tradizionale festa organizzata dal Carc. Alle 15, presso l’aula magna della scuola media Frassoni (in viale della Rinascita, con ingresso libero), si terrà lo spettacolo di burattini "Crepi l’avarizia" con Sandra Pagliarani della compagnia Nasinsù. Ripercorrendo la struttura classica delle commedie, la storia racconta le avventure di Miglio Gepponi, custode di chiavi che aprono i suoi infiniti tesori, un padrone avaro che vorrebbe possedere tutti, persino gli affetti... oltre che gli affettati. Al termine dello spettacolo, dolciumi per tutti i bimbi presenti.

Sabato 6 gennaio alle 15.30 poi al Polo sicurezza (in via per Modena 48/c) la festa curata da Vigili del fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa e Comitato carnevale, col patrocinio del Comune. Ci saranno caramelle e zucchero filato per tutti, frittelle, gnocchini, cioccolata calda, giochi e divertimento per i bimbi, e le Befane ‘in persona’. Al termine, dopo il calar del sole, il rogo della ‘Vecchia’, quasi un rito scacciaguai per augurarsi un anno sereno dove ci siano soltanto amicizia e sorrisi.

