Epilessia, percorso di presa in carico attivato a Baggiovara

Un nuovo importante percorso di presa in carico dei pazienti adulti con epilessia è stato attivato all’Ospedale Civile di Baggiovara dalla Neurofisiologia Clinica, diretta da Stefano Meletti. Il percorso è dedicato ad adolescenti o giovani adulti con epilessie gravi, che oggi sono chiamate Encefalopatie dello Sviluppo ed Epilettiche. Si tratta tipicamente di epilessie farmaco-resistenti che possono avere varie comorbidità, tra le quali deficit intellettivo di variabile severità, disturbi dello spettro autistico, difficoltà motorie. Il progetto prevede un ambulatorio dove sono presenti i neurologi, un neuropsichiatra infantile, e un infermiere. L’epilessia colpisce lo 0,6-1,5% della popolazione globale, comprendente molte sindromi e condizioni diverse. L’epilessia è più comune nell’età evolutiva e nelle persone anziane, ma può manifestarsi in qualunque età della vita. Globalmente l’epilessia colpisce entrambi i sessi in maniera sovrapponibile. Alcune forme sono croniche e prevedono trattamenti a lungo termine, ma altre forme sono transitorie e non richiedono un trattamento continuativo per tuta la vita. Il Centro Epilessia di Baggiovara ha dal 2007 ad oggi visitato circa 5000 pazienti adulti e adolescenti, mentre l’epilessia infantile è diagnosticata e seguita dalla Pediatria del Policlinico di Modena.

"L’epilessia – spiega Meletti – è una condizione neurologica caratterizzata da ricorrenti e improvvise alterazioni sensoriali, motorie, cognitive, e talora perdita della coscienza, le cosiddette ’crisi epilettiche’0. Questi eventi possono avere una durata molto breve, tanto da passare quasi inosservate, fino a prolungarsi per lunghi periodi. Gli attacchi epilettici vengono generalmente controllati tramite farmaci. Vi è però una percentuale di malati (circa il 30-35%) che non rispondono alla terapia farmacologia e per i quali si può fare ricorso alla chirurgia, alla neurostimolazione o a cambiamenti nell’alimentazione. Non tutti i casi di epilessia sono permanenti e in alcuni casi specifici le persone possono andare incontro a miglioramenti tali da non rendere più necessari i farmaci".

L’epilessia grave, definita anche epilessia farmacoresistente, è una condizione in cui le crisi epilettiche non rispondono ai trattamenti farmacologici standard. Questa condizione può avere un impatto significativo sulla qualità della vita della persona colpita, influenzando le attività quotidiane, il lavoro, la scuola e le relazioni sociali.