"Episodi violenti al Luna Park, ci hanno garantito più controlli"

Un presidio maggiore, quindi più forze dell’ordine soprattutto durante i giorni festivi, quando si registra un afflusso importante di giovani. E’ quanto stabilito ieri in prefettura durante un incontro ‘a sorpresa’ con Eros Degli Innocenti, presidente del Consorzio ’Parco Ferrari In Giostra’ e presidente provinciale Ansva (Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti a Affini) aderente a Confesercenti Modena, che ha denunciato la presenza continua di gang moleste e a volte violente all’interno del Luna Park di via Divisione Acqui. Nei giorni scorsi, infatti, è andata in scena una vera e propria ‘sassaiola’ nell’ambito di una lite tra giovanissimi. A Pasqua, invece, un ragazzino è stato accerchiato e aggredito da un branco che voleva i suoi soldi. "Mi sono presentato in prefettura con due consiglieri e il coordinatore Marco Poggi – spiega Degli Innocenti – e ci hanno ricevuti il prefetto vicario e il capo di gabinetto. Le dirigenti si sono mostrate disponibili e ci hanno garantito che saranno intensificati i controlli soprattutto nei week end, festivi e prefestivi. Il territorio è vasto ma cercheranno di aiutarci fino al primo maggio. Noi intanto abbiamo ridimensionato la situazione, togliendo la musica e punching ball".