"Episodi violenti e rumore, le regole ci sono, si rispettino"

Sul tema movida interviene anche la politica con Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale che sottolinea "come Modena sia ormai una città violenta a prescindere". "La situazione è complessa: dall’ormai annoso problema del rumore e del disagio per i residenti, si aggiungono episodi di violenza. Sui problemi della movida, se da un lato i locali aiutano a tenere viva la città, è altrettanto vero che alcuni esercenti, per fortuna non tutti, non rispettano i regolamenti urbani, mettendo in tal modo in cattiva luce un’intera categoria. Se ci sono episodi di rumore eccessivo, esistono strumenti normativi per affrontarli, favorendo chi in centro ci vive e senza al contempo criminalizzare chi lavora – afferma Giacobazzi – Forza Italia ha già proposto in passato l’installazione di fonometri fissi nei punti sensibili del centro storico, collegati direttamente con le autorità, per monitorare in tempo reale i livelli sonori e tutelare i residenti. Ma il vero nodo, che si continua a evitare di affrontare – rimarca Giacobazzi – è la delinquenza. Se qualcuno spacca un dehors, il problema non è il dehors ma il delinquente. L’amministrazione non cada nuovamente nell’errore, come successo con le panchine in varie zone della città, di rimuoverle per evitare che spacciatori le occupino".

Maria Grazia Modena di "Modena X Modena" interviene affermando: "Il piano Mezzetti, che prova a conciliare la movida e il suo controllo con il diritto dei residenti al meritato riposo, sarebbe sicuramente un fatto apprezzabile, se non facesse acqua. L’aver circoscritto, in primis, il problema dell’inagibilità del centro alla sola diatriba esercenti e residenti, dimenticando le scorribande delle bande giovanile di extracomunitari, che ogni sera rendono pericoloso aggirarsi per la città. Alla faccia del tanto conclamato ricorso alla "partecipazione" da parte del sindaco Mezzetti".

La consigliera Katia Parisi, Modena Civica interroga sindaco per sapere quali siano i criteri oggettivi utilizzati per definire i dehors "irregolari" e quali modalità operative saranno adottate per i controlli e le eventuali sanzioni e se sia stato anche predisposto un monitoraggio dell’impatto delle nuove limitazioni sulla sicurezza urbana e sulla vivibilità del centro storico. Inoltre Parisi chiede quali siano i dati concreti che giustificano le misure restrittive annunciate e se sia stato avviato un confronto con le associazioni di categoria e con i comitati dei residenti per valutare soluzioni condivise".