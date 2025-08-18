"Era sempre allegro, abbiamo fatto una grigliata poi il tuffo fatale"

"La sera prima sono andato a prenderlo alla stazione di Bologna, era andato a Udine a portare un furgone ed era tornato in treno. Era felicissimo del programma del giorno successivo, rideva, cantava, Laurentiu era così". A parlare è Gheorghe, era con il 23enne durante quel tuffo maledetto nel canale di Mondine la giornata di Ferragosto.

Il gruppo di connazionali era composto dai due ragazzi, la sorella e i genitori di Gheorghe. Conoscevano bene quello specchio d‘acqua, c’erano stati altre volte, una zona alberata e la possibilità di un picnic e di rinfrescarsi facendo il bagno. "Giovedì notte ho dormito a casa sua – ricorda l’amico – si è svegliato la mattina tutto felice, cantando, siamo arrivati sul posto insieme ai miei genitori e a mia sorella; abbiamo fatto la grigliata e abbiamo mangiato. Lui poi ha deciso di tuffarsi, è andato sull’altra riva da dove si è immerso – ricorda Gheorghe –. Finito il bagno si è messo a tavola con noi e dopo una mezz’oretta ha deciso di tornare in acqua; per sicurezza sono andato anche io con lui, dopo un po’ abbiamo cominciato a nuotare verso la riva. Quando sono arrivato, mi sono girato e lui non c’era più, sono tornato indietro a cercarlo, sono andato sott’acqua, ma era sparito nel nulla.

Abbiamo chiamato subito i soccorsi, l’hanno cercato ovunque ma mi hanno detto che la visibilità sott’acqua era molto scarsa. Laurentiu sapeva nuotare bene – prosegue Gheorghe – siamo andati anche altre volte a fare il bagno nei fiumi e nei laghi.

Non so cosa possa essere successo. Una volta mi aveva detto che soffriva di crampi. Non so, forse è stata quella la causa; siamo tutti sconvolti. Ci eravamo conosciuti al lavoro – ricorda ancora l’amico – era un ragazzo sempre sorridente, allegro, mi mandava i messaggi vocali dal lavoro sempre cantando. Mi mancherà davvero tanto".

Emanuela Zanasi