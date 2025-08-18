Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
"Era sempre allegro, abbiamo fatto una grigliata poi il tuffo fatale"
18 ago 2025
EMANUELA ZANASI
Cronaca
"Era sempre allegro, abbiamo fatto una grigliata poi il tuffo fatale"

"La sera prima sono andato a prenderlo alla stazione di Bologna, era andato a Udine a portare un furgone ed era tornato in treno. Era felicissimo del programma del giorno successivo, rideva, cantava, Laurentiu era così". A parlare è Gheorghe, era con il 23enne durante quel tuffo maledetto nel canale di Mondine la giornata di Ferragosto.

Il gruppo di connazionali era composto dai due ragazzi, la sorella e i genitori di Gheorghe. Conoscevano bene quello specchio d‘acqua, c’erano stati altre volte, una zona alberata e la possibilità di un picnic e di rinfrescarsi facendo il bagno. "Giovedì notte ho dormito a casa sua – ricorda l’amico – si è svegliato la mattina tutto felice, cantando, siamo arrivati sul posto insieme ai miei genitori e a mia sorella; abbiamo fatto la grigliata e abbiamo mangiato. Lui poi ha deciso di tuffarsi, è andato sull’altra riva da dove si è immerso – ricorda Gheorghe –. Finito il bagno si è messo a tavola con noi e dopo una mezz’oretta ha deciso di tornare in acqua; per sicurezza sono andato anche io con lui, dopo un po’ abbiamo cominciato a nuotare verso la riva. Quando sono arrivato, mi sono girato e lui non c’era più, sono tornato indietro a cercarlo, sono andato sott’acqua, ma era sparito nel nulla.

Abbiamo chiamato subito i soccorsi, l’hanno cercato ovunque ma mi hanno detto che la visibilità sott’acqua era molto scarsa. Laurentiu sapeva nuotare bene – prosegue Gheorghe – siamo andati anche altre volte a fare il bagno nei fiumi e nei laghi.

Non so cosa possa essere successo. Una volta mi aveva detto che soffriva di crampi. Non so, forse è stata quella la causa; siamo tutti sconvolti. Ci eravamo conosciuti al lavoro – ricorda ancora l’amico – era un ragazzo sempre sorridente, allegro, mi mandava i messaggi vocali dal lavoro sempre cantando. Mi mancherà davvero tanto".

Emanuela Zanasi

