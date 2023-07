"Era un atleta dall’animo buono"

Pubblichiamo una lettera scritta dagli amici.

"Ruben lo conoscevamo dai tempi delle scuole medie. Abbiamo condiviso tanti momenti dal centro estivo, viaggi studio all’estero fino ad arrivare al rugby. Ruben era un ragazzo che portava allegria, vivace, sempre sorridente e con una continua voglia di esplorare il mondo, aveva fatto numerose esperienze all’estero tra cui la quarta superiore negli stati uniti, l’Erasmus in Olanda durante il suo percorso nella laurea triennale in informatica e a settembre sarebbe dovuto andare a Losanna per un nuovo progetto di Erasmus, come parte del percorso di magistrale che stava frequentando ad Eindhoven. Era una persona d’oro, pieno di amicizie e voluto bene da tutti, sia fuori che dentro al campo. Era un atleta a tutto tondo, si è sempre contraddistinto all’interno del rettangolo verde sia nel rugby che nel football americano e in generale in ogni partitella di qualunque sport praticassimo insieme. Per la sua determinazione era sicuramente un esempio da seguire, lo ricorderemo sicuramente per la sua esuberanza, la sua voglia di vivere e il suo sorriso sempre stampato in faccia. I suoi amici: Fabrizio Petti, Christopher Flores, Gianluigi Petti, Victor Rodriguez, Niccolo Pianigiani, Daniel Covi, Lorenzo Pedrielli, Tommaso Rossetto e Lorenzo Tronconi".