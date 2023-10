Erasmus, il Venturi presenta le esperienze all’estero

Polonia, Grecia, Spagna e Portogallo sono i Paesi europei in cui studenti e docenti dell’istituto Venturi di Modena hanno partecipato a progetti di mobilità internazionale Erasmus+, nell’anno scolastico 2022-2023, che avevano come parole chiave arte, inclusione, green, Ict e cittadinanza europea. La condivisione delle esperienze è al centro dell’incontro in programma oggi, in Galleria Europa, dalle 15 alle 18, nell’ambito degli ErasmusDays 2023, la campagna annuale europea che promuove il programma Erasmus+ coinvolgendo protagonisti e beneficiari di tutti i settori attraverso l’organizzazione di eventi, racconti, incontri, conferenze e presentazioni per diffondere i risultati dei progetti realizzati nei diversi Paesi che partecipano al Programma (calendario completo su www.erasmusdays.eu). L’incontro con studenti e docenti del Venturi è organizzato con il Centro Europe Direct di Modena e sarà aperto dai saluti dell’assessora all’Istruzione del Comune di Modena Grazia Baracchi. I ragazzi presenteranno, quindi, i progetti realizzati in Polonia dove, combinando elementi di Erasmus ed ETwinning, gli studenti hanno creato movie trailer ispirati a ’Romeo e Giulietta’ dimostrando che l’inclusione diventa realtà attraverso l’arte. L’esperienza vissuta in Grecia è stata finalizzata, invece, allo studio e allo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mentre in Spagna gli studenti hanno potuto apprendere la lingua sia a scuola sia in contesti familiari e hanno partecipato alla progettazione di un percorso culturale, artistico e green. È ancora in corso, infine, il progetto di mobilità a lungo termine in Portogallo con gli studenti che si collegheranno direttamente dalla città di Faro per raccontare la loro esperienza. L’incontro proseguirà con la consegna degli attestati di frequenza ai ragazzi e con la proclamazione del vincitore del contest interno alla scuola per il logo che caratterizzerà tutti i progetti Erasmus del Venturi.