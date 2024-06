Erasmus Plus, Ipsia ’F.Corni’ in Europa

Il 31 agosto si concluderà il progetto Erasmus Plus promosso dal Consorzio degli istituti professionali che ha permesso a due studenti dell’Ipsia F.Corni di svolgere un’esperienza di mobilità a Siviglia riconosciuta all’interno dei curricoli come ’Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento’, percorso necessario per il conseguimento di un diploma professionale. Accompagnati da Paolo La Valle e in compagnia di 10 studenti provenienti da altri istituti professionali italiani aderenti al Consorzio, Lorenzo Guido, frequentante il corso grafico, e Carlotta, marchesini, studente del corso odontotecnico, hanno avuto la possibilità di vivere tre settimane a Siviglia, immersi nella realtà della città andalusa per attivare e potenziare le competenze professionali e trasversali richieste dall’Unione Europea. Sono stati in Spagna dal 27 aprile al 18 maggio.