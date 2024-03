"Eravamo in difficoltà. Va bene anche un punto"

"Dopo un pareggio non sono mai soddisfatto, però visti i presupposti... Venivamo da due sconfitte, noi come loro del resto non stiamo attraversando un bel momento e abbiamo sofferto l’approccio del Cittadella alla gara. Siamo stati bravi a rimanere nella partita, abbiamo avuto una grande occasione con Abiuso per pareggiarla subito, poi ci abbiamo creduto ed è arrivato il gol dell’1 a 1 di Magnino. Nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto meglio noi e abbiamo anche provato a vincerla, ma non ci siamo riusciti. La squadra ha dimostrato di essere viva, meritava qualcosa in più". Sono passati davvero pochissimi minuti dal fischio finale, quando Paolo Bianco commenta così il pari strappato al Tombolato. Gli chiediamo se si debba ripartire, a livello di motivazione e grinta, dalla prova davvero gagliarda di Santoro: "Nonostante fosse ammonito, non l’ho voluto togliere perchè ho percepito che aveva le caratteristiche giuste per una partita come questa. Oggi ha fatto una gara straordinaria". Ora la sosta: "Onestamente ci vuole, ci serve staccare un po’ ed è una buona cosa che ci arriviamo con un risultato positivo. Comunque già da lunedì lavoreremo a testa bassa in vista dei prossimi impegni. Abbiamo da qui alla fine otto partite e saranno tutte importanti. Ora penso solo alla partita col Bari e basta, poi vedremo le altre".

Un punto perso sui playout: "Io non vedo il bicchiere mezzo vuoto, io sono ambizioso e voglio andare ai playoff, ma prima realisticamente dobbiamo fare i punti per salvarci, anche se la squadra deve rimanere ambiziosa come sono io, non dimentichiamo che in queste ultime gare avremmo meritato qualche punto in più. Tremolada? Volevo inserirlo un po’ prima, ma era il quinto cambio ed è quello sempre più rischioso, infatti Strizzolo ha finito la gara acciaccato. Luca poteva darci qualcosa su una palla da fermo nel finale, poi si sta allenando benissimo in questi giorni e meritava di entrare". In sala stampa arriva Luca Magnino, che ha segnato la sua prima rete in campionato e giocato un match di sacrificio: "Abbiamo dimostrato di essere vivi nonostante il momento delicato. Il mio gol ci ha un po’ sbloccato e nella ripresa avremmo anche potuto vincerla, comunque è un punto importante. Ora da qui in avanti dobbiamo giocare con l’elmetto, questa squadra ha sempre dimostrato di saper soffrire. E’ frustrante non ritornare alla vittoria, in diverse partite lo avremmo anche meritato, rimane tanto amaro in bocca". Per la prima volta nell’era Rivetti un po’ di contestazione da parte dei tifosi: "Le critiche le dobbiamo accettare, ma ora dobbiamo isolarci e pensare soltanto a lavorare sodo".