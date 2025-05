"Erba alta e scarsa illuminazione. Cimiteri di Serra abbandonati"

"I cimiteri del territorio di Serramazzoni sono in condizioni inaccettabili, servono manutenzioni". Parole del consigliere comunale di minoranza Francesco Spatafora che a questo proposito ha presentato una mozione per chiedere alla Giunta comunale interventi concreti e urgenti. "Mi faccio carico delle richieste dei cittadini – ha detto – al di là dei ruoli e delle appartenenze. I cimiteri del nostro Comune versano in condizioni di degrado e molti residenti chiedono da tempo la possibilità di ottenere loculi o aree per cappelle gentilizie". Oltre all’erba è alta, Spatafora evidenzia l’assenza dell’illuminazione, gli impianti elettrici obsoleti e non a norma e il fatto che i "volontari che prestano servizio con impegno encomiabile non sono più sufficienti a far fronte di una situazione così compromessa. Dopo anni di gestione della partecipata Serramazzoni Patrimonio Srl, ora in fase di liquidazione, i servizi cimiteriali sono tornati nelle mani del Comune ed è dunque doveroso dare risposte, su decoro e organizzazione. Oggi la realtà è che i tredici cimiteri comunali sono vetusti, difficili da gestire, e abbandonati da tempo a loro stessi". Il consigliere Spatafora afferma che diversi cittadini hanno manifestato esigenze diverse legate alla sepoltura dei propri cari: "C’è chi cerca un loculo più dignitoso, chi vorrebbe recuperare il decoro di tombe esistenti, e chi, in alcuni casi, sarebbe interessato alla possibilità di costruire cappelle gentilizie. Purtroppo, da anni nel nostro Comune non vengono pubblicati bandi per la concessione di aree cimiteriali". La mozione di Spatafora propone in particolare una ricognizione puntuale dei loculi e delle aree disponibili nei cimiteri, la pubblicazione entro fine 2025 di un bando pubblico per la concessione di loculi e superfici per cappelle gentilizie; e la destinazione dei proventi alla manutenzione.

w. b.