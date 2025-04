"Erbacce e buche, parcheggi nel degrado"

Due parcheggi di proprietà pubblica il cui stato di manutenzione è periodico oggetto di doglianze nel mirino delle opposizioni in vista del consiglio comunale di stasera. Il primo è il parcheggio sotterraneo di Sassuolo Due, il secondo quello che si affaccia su via Indipendenza, entrambi oggetto di interrogazioni con cui Fratelli d’Italia chiede alla Giunta di provvedere, ove possibile, ad una manutenzione più puntuale. Anna Maria Anselmi firma la prima richiesta, che attiene appunto all’area di sosta di via Indipendenza, "indicato – scrive - come parcheggio comunale e area di sosta per camper". Area utilizzatissima peraltro, sia per i ‘camminatori’ del parco Ducale, che per i genitori che attendono l’uscita dalle scuole – il Morante è a due passi – e dai frequentatori delle fiere d’Ottobre, del Festivalfilosofia e di altri eventi che si svolgono in centro, ma che non brilla per l’efficienza nella manutenzione.

"L’asfalto presenta buche e dissesti, le aiuole sono infestate da erbacce alle quali non viene fatta nessuna manutenzione e utilizzate impropriamente come pattumiere pubbliche, mancano la segnaletica orizzontale e verticale è l’illuminazione è a macchia di leopardo", denuncia Anselmi, che chiede se ci sia la volontà, da parte dell’Amministrazione, "di intervenire sia per adeguare la segnaletica che per chiudere le buche e sistemare i dissesti".

Cambia il parcheggio, non cambia né il tenore delle doglianze, né i latori delle stesse: ad Anselmi, in questo caso, si aggiungono gli altri consiglieri di Fd’I Luca Caselli, Alessandro Lucenti e Stefania Giavelli che chiedono un’azione incisiva sul parcheggio sotterraneo di Sassuolo Due, le cui condizioni sono note. Anche qui asfalto ammalorato, illuminazione carente, quando non danneggiata ed obsoleta, segnaletica orizzontale per gran parte cancellata rendono quella che potrebbe essere un’area strategica per la sosta a servizio del centro cittadino una zona dalla quale chi può si tiene alla larga. Richieste di una radicale opera di manutenzione, scrivono i consiglieri di Fratelli d’Italia, erano già arrivati alla Giunta dai commercianti in occasione di una riunione, e adesso Fd’I aggiunge la sua richiesta a quella formulata dagli esercenti. Nel dettaglio Anselmi, Lucenti, Caselli e Giavelli chiedono se c’è l’intenzione di mettere in sicurezza l’area, se ci sia la volontà di allestire un impianto di videosorveglianza collegato con le forze dell’ordine e se si ha intenzione di provvedere alla generale pulizia della rimessa, oltre che alla risistemazione della segnaletica a delimitare in modo visibile anche gli stalli ‘rosa’ e per disabili.

s.f.