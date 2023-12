Eretici "Il coraggio di chi ha ’osato’ scegliere"

Chi sono gli ‘eretici’ e quale ruolo hanno avuto e hanno della storia di ieri, quella di oggi e quella di domani? Dare una risposta a questi interrogativi è il tema portante del nuovo spettacolo teatrale ‘Eretici’, di e con Tomaso Montanari, storico dell’arte, saggista italiano, rettore dell’Università per stranieri di Siena dal 2021, e anche firma de Il Fatto Quotidiano, che andrà in scena stasera alle 21 al Teatro Michelangelo di Modena, con Daniela Morozzi, musiche dal vivo Stefano ‘Cocco’ Cantini e la regia che porta la firma di Matteo Marsan.

‘Eretici’: come nasce questa scelta?

"Dall’idea che siamo in un nuovo universo d’inquisizione, di pensiero unico, lotta alle streghe, dove chi ha un’idea ‘diversa’ diventa bollato, tabù, osteggiato e criminalizzato. Ossia chi sceglie in propria testa e coscienza e non appartenenza". Dal greco, l’eretico è colui che sceglie: perché viene normalmente connotato in modo non positivo?

"In quanto la storia la fanno i vincitori. Altra è la posizione di coloro che la pensano diversamente perché pare contrastare con le grandi conquiste di libertà. Socrate, filosofo greco antico, uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale, è stato considerato uno dei primi ‘eretici’. A Socrate, che ha praticato la ‘disobbedienza civile’, si è riferito Martin Luther King nell’affermare che le università dovrebbero essere luoghi di pensiero libero e anche di dissenso".

Lei afferma nel suo libro, il più pericoloso virus in circolazione è il pensiero unico, che non cambia nulla, come lo vuole il potere...

"Gli eretici sono quelle donne e uomini che, attraverso le epoche, non si sono piegati al pensiero unico, sono quelli che ci hanno lasciato l’eredità più importante: il coraggio di scegliere la libertà, il coraggio di scegliere la propria strada".

Potere: cos’è?

"Ne esistono tanti, quello economico, il principale, poi quello politico legato ai Governi, e dell’establishment, dove i ricchi sono sempre maggiori a fronte di poveri in numero superiore". Chi mette in scena lo spettacolo?

"Personaggi di diversa estrazione, uomini e donne, che sono stati tutti importanti per me in ina sorta di colloquio interiore in cui ci si sente meno soli. Nel momento in cui si si riesce a fare parlare le voci del passato, esse hanno un effetto dirompente che non può essere contestato. Ed ecco la storia di Tina Anselmi, Caravaggio, Rosa Luxemburg, Don Lorenzo Milani, Lev Tolstoj, Virginia Woolf. Donne e uomini che hanno dimostrato per tutta la vita che costruire un mondo diverso è possibile".