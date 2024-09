Erika Piancastelli regina negli Usa. E’ stata eletta "Home Run Queen"

Erika Piancastelli si conferma stella di caratura mondiale del sfotball. La giocatrice di origine modenese ha infatti conquistato la prestigiosa corona "Home Run Queen" a livello internazionale nel torneo mondiale di agosto 2024, Athletes Unlimited Park Way Rosemount, Illinois. Nella ultima gara stagionale, ha strappato di forza la corona di "Queen" con 18 fuori campo, contro le eterne rivali Sahvanna Jaquish e Amanda Chidester. Ben 18 fuori campo sono un vero storico exploit mai raggiunto prima, che vede Erika brillare tra le migliori atlete a livello agonistico nel softball. Nello storico torneo appena terminato nell’ Illinois, riservato a invito alle migliori 64 atlete mondiali softball, una superlativa Erika ha realizzato negli Usa a livello agonistico il massimo delle "medie" Usa: 75 le gare giocate, con 64 battute valide, 18 fuori campo, 48 punti battuti casa, 288 mb media battuta attacco, oltre 581 slugging (media bombardieri).

Tutto questo forte di uno storico exploit sportivo: 4° posto nel 2020, 22° - 2021, 13°- 2022, 16° - 2023 con 15° piazzamento del 2024. Da grande professionista ha iniziato la stagione agonistica nel campionato nazionale softball in Giappone, con gli SG Holdings Galaxy Stars di Kyoto, rientrando a luglio nei mondiali di Softball disputati nel Friuli Venezia Giulia, contribunedo a confermando la Nazionale Azzurra al 10° posto nel Ranking Mondiale. Sempre con la valigia in mano è volata negli USA nell Illinois, nel Torneo Internazionale di agosto, sempre protagonista di prima grandezza.

Questa settimana ha iniziato la preparazione per gli Europei di softball in programma a Utrecht in Olanda per i primi di settembre, per indossare ancora una volta la casacca azzurra in nazionale, con fondate ambizioni verso titolo Europeo.

Occhi puntati quindi sugli europei di softball, un torneo aperto a sorprese, con alto valore tecnico delle squadre in gara. Le ragazze del manager Federico Pizzolin, lottano per un podio, nella Corona Continentale con Gran Bretagna e Israele, per la prima fase qualificazione. Al via nazionali titolate come Bulgaria, Danimarca, Francia, Ucraina, Austria, Malta, Ungheria, Polonia con le "orange" dell’Olanda che ospitano il torneo, in calendario da domenica 1, con finale sabato 7 settembre. Debutto delle azzurre domenica 1 settembre con la Gran Bretagna, lunedi 2 Italia – Israele, al pomeriggio sfida tra Italia e Grecia. Confidando negli Europei da protagonista, Piancastelli come "Home Run Queen" rientrerà in Giappone, coi Galaxy Stars Kyoto, play off scudetto già "squadra rivelazione" del torneo.

Giorgio Antonelli