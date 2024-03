Erlic e finalmente Berardi: tornano gli indispensabili

Tornano gli ‘indispensabili’. Ovvero Martin Erlic, centrale croato cui un problema fisico ha permesso di giocare solo 2 delle ultime 6 gare, e Domenico Berardi, scomparso dai radar a metà gennaio. E’ stato Ballardini a ‘sdoganarne’ il rientro dicendo che "sono a disposizione entrambi". Dal 1’? Ci se lo augura, in coda ad una lunga vigilia, con anche i tifosi che, autoconvoca tisi al Mapei Football Center, non hanno voluto far mancare il loro sostegno alla squadra neroverde il giorno precedente ‘la madre di tutte le partite’. Oltre la quale proverà ad andare un Sassuolo che ritrova Boloca (il centrocampista ex Frosinone ha scontato la squalifica) ma soprattutto i due ‘indispensabili’, già citati e non per caso. Senza Berardi il Sassuolo ha fatto un punto in 10 gare segnando appena 8 gol (con lui 19 in 16, i gol sono 24) e senza Erlic i punti sono zero in quattro gare, i gol subiti senza di lui al centro della difesa 13 in quattro partite.